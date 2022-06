L'Arxiu de Reus celebra la Setmana Internacional dels Arxius

S'han programat diverses activitats entre elles, tallers, una visita a la Boca de la Mina o als arxius de la ciutat

Actualitzada 01/06/2022 a les 10:13

El dia 9 de juny se celebra el Dia Internacional dels Arxius, data en que l'any 1948 es va fundar el Consell Internacional d'Arxius. Per tal de commemorar aquesta efemèride, l'Arxiu Municipal de Reus juntament amb l'Arxiu Comarcal del Baix Camp han programat diverses activitats per explicar la feina que realitzen a la ciutadania.Enguany el lema proposat per l'ICA (Consell Internacional dels Arxius) és #SomArxiu. El tema se centrarà bàsicament en el que suposa ser arxiver i del que representen els Arxius per la societat.Les activitats s'iniciaran el dimarts dia 7 de juny amb una proposta sobre com ens ajuden els arxius en la recerca de la nostra història familiar. De 17 a 19 h. de la tarda, l'arxiver Joan Quijada impartirà el taller: Història familiar a través dels documents d'arxiu: Eines i recursos per fer l'arbre genealògic.Dimecres dia 8 de juny, a les 11 hores, es durà a terme una sortida al remodelat passeig de la Boca de Mina. Sota el títol La Boca de la Mina: un present amb molta història, es realitzarà una visita teatralitzada.A la tarda, a les 17.30 h, l'Arxiu obrirà les seves instal·lacions sota l'activitat Arxiu: histories i vides. Vine i descobreix-les. Una visita guiada on s'explicarà la memòria de la ciutat i la comarca a través dels documents i la tasca que es fa des dels Arxius per a conservar-la i donar-la a conèixer, i on es comptarà amb la col·laboració de l'Escola de Dansa i Arts Escèniques Artis, la Banda Simfònica de Reus i INS Salvador Vilaseca i l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya.Finalment, dijous dia 9 de juny, a partir de les 9 h els nens i nenes de 4t de primària de l'escola Rubió i Ors, visitaran l'Arxiu a través del Pere arxiver i la Coia l'arxivera.A la tarda, a les 18:30 h, com a cloenda de la setmana, es durà a terme la presentació dels documents restaurats durant l'any 2021. L'acte anirà a càrrec d'Anna Ferran, conservadora-restauradora, Ezequiel Gort, historiador i arxiver, i Eduard Juncosa, historiador.A més a més, s'han programa dues exposicions en el marc de la Setmana dels Arxius. La primera es podrà veure del 9 al 17 de juny i és sobre els documents restaurats durant l'any 2021. Mentre que la segona es sobre els dibuixos que han fet els nens i nenes que han visitat l'Arxiu i es podrà veure del 7 al 17 de juny.