L'Ajuntament de Reus ordena el tancament preventiu del local de La Chismosa

Segons el consistori, l'establiment situat al carrer Amargura incompleix diferents requeriments de seguretat

Actualitzada 01/06/2022 a les 13:20

L'Ajuntament de Reus ha ordenat el tancament preventiu de l'activitat de discoteca que s'exerceix al local del carrer de l'Amargura, 44, anomenat La Chismosa. El consistori assegura que l'establiment incompleix diferents requeriments de seguretat del local per part de la societat que el gestiona.El regidor delegat de l'àrea d'Empresa i Ocupació ha signat aquest dimarts, 31 de maig el decret d'incoació d'un expedient sancionador a l'empresa gestora, com a responsable d'una infracció greu per exercir l'activitat sense haver adoptat les mesures de control i de seguretat requerides. En el decret es considera que l'incompliment d'aquests requeriments suposa un perill per a les persones usuàries de l'activitat.El decret recorda que la sanció a imposar pot ser d'entre 1.501 i 5.000 euros, com a responsable d'una infracció greu de la Llei d'espectacles públics i activitats recreatives i per tractar-se d'un local de baix aforament. En el mateix decret es dicta la suspensió temporal de l'activitat com a mesura cautelar, en constatar que existeix un perill per a les persones.El decret ve avalat per diversos informes de la Guàrdia Urbana i dels serveis tècnics municipals que posen en evidència el reiterat incompliment per part de l'empresa de les condicions de seguretat del local: falta d'enllumenat d'emergència i senyalització a les escales que pot comportar un perill per a les persones, donat que l'activitat es desenvolupa en una planta subterrània.Igualment, la societat gestora també ha incomplert el requeriment municipal de sotmetre l'activitat a control periòdic per demostrar el compliment dels requeriments de seguretat.