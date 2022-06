Els Mercats de Reus oferiran tastos per donar a conèixer l'avellana entre els clients

Se celebraran el dia 2 i 10 de juny al Mercat Central i al del Carrilet, respectivament

Aquest mes de juny, els Mercats de Reus, amb la col·laboració del Consell Regulador de la DOP Avellana de Reus, han organitzat dues xerrades per explicar les característiques de l'avellana entre els clients dels mercats. L'explicació sobre les propietats de l'avellana de Reus anirà a càrrec d'Ester Gomis, presidenta del Consell Regulador, i s'acompanyarà amb un tast per millorar-ne el coneixement entre els consumidors locals.L'activitat Aprèn al mercat: les propietats de l'Avellana de Reus es farà al Mercat Central aquest dijous (18h.) i la setmana que ve al Mercat del Carrilet, el 10 de juny, a les 17:30 h..L'avellana de Reus és un fruit sec de qualitats gastronòmiques i alimentàries excepcionals, ideal per consumir a qualsevol hora del dia, ja sigui crua o torrada. També és un ingredient perfecte per a ser utilitzat en la cuina, en diversitat de plats o per a l'elaboració de salses i postres.La Denominació d'Origen Protegida (DOP) Avellana de Reus protegeix les varietats negreta, paueteta, gironella, morella i culplana, tradicionalment conreades en una àmplia zona de les comarques tarragonines de l'Alt Camp, el Baix Camp, la Conca de Barberà, el Priorat, el Tarragonès i la Terra Alta.