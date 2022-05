Reus millorarà el camí de la Pedra Estela i crearà un vial per a vianants

L'Ajuntament ha tret a licitació les obres per un import de 188.503,25 euros

Actualitzada 31/05/2022 a les 09:19

Rutes saludables

L'Ajuntament de Reus ha tret a licitació les obres de millora del camí de la Pedra Estela que inclouen un vial per als vianants. Aquestes obres contemplen el condicionament i millora del ferm del camí i l'ordenació de la mobilitat per a prioritzar la seguretat de vianants, amb un vial senyalitzat, i per facilitar la convivència de bicicletes i vehicles a motor.L'actuació consistirà en la reparació de les bases o capes de paviment deteriorades; la millora de l'espai mitjançant una cuneta; un canal de drenatge de les aigües pluvials i la senyalització vertical i horitzontal d'un vial per a vianants.El pressupost base de licitació de l'obra és de 188.503,25 euros (IVA inclòs) i la durada prevista de les obres serà d'uns dos mesos a partir de l'adjudicació.El camí de la Pedra Estela comença a la intersecció amb el carrer Velers i té una longitud superior als 2 quilòmetres. La intervenció prevista es farà des del carrer dels Velers fins el barri Montserrat. El vial per als vianants tindrà una amplada fixa d'1,10 a 1,20 metres.El regidor de Recursos Humans i Medi Ambient, Daniel Rubio, ha recordat que «el camí de la Pedra Estela és molt transitat per esportistes i persones que surten a caminar i amb aquesta obra millorem la seguretat de tots els que en són usuaris».Aquesta intervenció forma part d'una partida de 360.000 euros que la Regidoria de Recursos Humans i Medi Ambient destinarà aquest any a la millora dels camins.El camí de la Pedra Estela forma part d'una de les Rutes Saludables de les Rutes Reus. Aquestes rutes conviden a la pràctica esportiva guiada i també a fer una immersió en el ric patrimoni de la ciutat a través del paisatge, la història, la cultura, els punts d'interès i els espais emblemàtics. L'R10, ruta que comprèn el camí dels Morts i el camí de la Pedra Estela, té una longitud de 14 km i compta amb una estimació de quatre hores de durada a peu i d'una hora en el cas de fer-la en bicicleta.