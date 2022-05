Noemí Llauradó: «Ara toca que ERC lideri l'Ajuntament de Reus»

Segons l'alcaldable del grup, l'empoderament de la ciutadania i la planificació són «el segell de l'obra del govern d'esquerra»

La vicealcaldessa i alcaldable d'ERC a Reus, Noemí Llauradó, assegura que, de cara a les eleccions, «toca que Esquerra lideri l'Ajuntament perquè estem preparats per encapçalar la ciutat i creiem que disposem d'un projecte que pot ser el que més ciutadania reusenca té en compte».

Tres anys després de la constitució de l'Ajuntament de Reus, pel període de 2019-2023, el grup municipal ha fet un balanç del seu mandat i les cinc regidories que lidera. Per exemplificar el seu treball en aquest mandat, el grup ha fet un repàs dels projectes més significatius que s'han impulsat des de les seves regidories i que ja estan en marxa.



Entre aquests es troben el projecte Reus Horitzó 32, que té el procés de participació obert i s'enllestirà a la tardor; el Reus Espais Vius, que ja compta amb 11 establiments que obriran pròximament al raval de Robuster, amb més d'un 50% dels previstos en el projecte.; la transformació del raval Santa Anna; l'augment de l'administració digital, amb què els tràmits electrònics passen del 13,7% al 75,1% en només tres anys; l'aprovació del primer pla de família de Reus i el projecte Bartrina Territori Creatiu, que certifica l'aposta per la creació i la programació cultural estable.Per altra banda, han fet referència a altres projectes, també impulsats pel seu govern, que arribaran aviat a la ciutat, com són la nova rotonda de Mas Carpa, el futur centre cívic Gregal, la pacificació de la plaça del Víctor, els carrers que envolten el carrer Ample, la segona fase del raval de Santa Anna i l'increment de zones verdes, una de les demandes de la ciutadania. Per Llauradó, aquests projectes són «els fruits de la planificació que vam començar el primer any de mandat i s'han vist, en certa manera, afectats per la pandèmia».

L'alcaldable també va declarar que ERC, en l'actual govern de coalició amb Junts per Reus i Ara Reus, aporta «un tarannà diferent» i que ha estat el grup que ha implantat noves formes de treballar, com la planificació amb visió de futur, que Llauradó ha definit com «el segell de l'obra de govern d'ERC», així com l'empoderament de la ciutadania.

De cara a les eleccions municipals del maig de l'any vinent, l'alcaldable d'Esquerra demana confiança als reusencs, «la ciutadania ens va tenir molta confiança el 2019, quan vam passar de tenir dos regidors a sis, però ara en demanem encara més perquè creiem que si liderem el govern, la ciutat se'n beneficiarà. Volem ser una eina al servei dels reusencs».



També, amb relació al govern que vol aconseguir el grup en les pròximes eleccions, Llauradó reitera la importància d'incloure tota la ciutadania del municipi per escoltar les seves propostes i necessitats, ja que el camí pel qual es dirigeix el projecte d'ERC és per a «aconseguir una ciutat més moderna i inclusiva, una ciutat per a tothom amb les persones al centre, que tingui en compte tots els reptes globals i treballant les polítiques públiques».

Finalment, el grup també va parlar sobre el futur de Reus dins del Camp de Tarragona. Llauradó va explicar que «Reus ha de contribuir a liderar el Camp de Tarragona. Creiem que la ciutat ho ha de fer des de la cooperació, no des de la competitivitat i sumant amb altres municipis veïns».