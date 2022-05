La XXV Caminada de Reus-Prades-Reus recupera el trail habitual pels seus 25 anys

La sortida i l'arribadà es farà des de la plaça del Mercadal

Inscripcions

El proper diumenge dia 5 de juny de 2022 tindrà lloc la XXV Caminada de Reus-Prades-Reus, organitzada per l'Associació Excursionista Catalunya de Reus amb la col·laboració de l'Ajuntament de Reus, a través de la regidoria d'Esports i Reus Esports i Lleure. Per celebrar aquest 25é aniversari la caminada sortirà i arribarà a la plaça del Mercadal de Reus.Enguany es recupera de nou el trail per tots aquells participants que la vulguin fer corrents amb un recorregut de 54,800 km. i un desnivell acumulat de 2.950 metres. També hi haurà una variant de la caminada tradicional, La Curta, que pujarà fins a la Mussara, amb 20 km menys de recorregut.La sortida està programada a les 7 hores de la plaça Mercadal. Està pensada per fer-la en un termini mitjà de 12,30 hores amb un ritme de marxador normal, tot i que cada any el primer participant, que ho fa corrent, acostuma a arribar abans de les 12 del migdia.La participació està limitada a un mínim de 15 anys d'edat i sense límit per la màxima edat, havent-hi participants arribats a Reus que superen els 70 anys. Més d'un 85% dels participants que surten de Reus arriben a completar la prova, els que abandonen ho acostumen a fer a Prades on queden amb les amistats per dinar.Tot el recorregut estarà degudament senyalitzat amb cintes grogues de la federació tot i que tots els participants rebran un mapa detallat amb la descripció de l'itinerari, on s'identificaran tots els punts de pas, i punts d'avituallament, així com un telèfon de contacte en cas d'emergència.Les inscripcions, amb un preu que oscil3la entre 16 euros (socis de l'entitat federats) fins a un màxim de 34 euros ( no socis no federats) ja estan obertes al web www.aecreus.apuntat.cat , tot i que també es pot fer presencialment a les oficines de l'Associació (C/Orient 17, baixos) els dilluns i dijous de 19 a 21 hores.L'organització recorda que s'ha d'estar un mínim preparat físicament i per tant, és recomanable haver realitzat entrenaments previs per estar en bones condicions el dia de la caminada.