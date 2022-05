El TIC Sud i la Cambra de Reus refermen la seva aposta pel Digital Impulse Hub

El projecte és una aposta estratègica per fomentar la digitalització del teixit productiu i l'administració catalanes

El Clúster TIC Catalunya Sud i la Cambra de Comerç de Reus han refermat el seu compromís de treball conjunt per la creació del Digital Impulse Hub de Catalunya. La candidatura que es planteja des de Catalunya suposa una aliança que uneix cambres de comerç, universitat, administració local i entitats que representen les empreses privades per ajudar a digitalitzar les pimes i l'administració local de Catalunya.El Digital Impulse Hub de la Catalunya Sud és una aposta estratègica pel foment de la transformació digital i la digitalització de la indústria i el sector comercial. El projecte contempla també la formació i capacitació digital, a més del creixement de les start-ups digitals; a la vegada que potencia la innovació i la competitivitat internacional de les petites i mitjanes empreses.La materialització del projecte permetrà accedir a fons del Digital Europe Program orientats a fomentar la digitalització de les empreses i les personesDes del Camp de Tarragona, el Clúster TIC Catalunya Sud i la Cambra de Comerç de Reus treballen de manera conjunta per l'impuls de la iniciativa de la qual també formen part les Cambres de Tarragona, Tortosa i Valls, així com l'Ajuntament de Tarragona i la Universitat Rovira i Virgili.El president de la Cambra de Comerç de Reus, Jordi Just, ha assegurat que aquesta nova col·laboració «posa en valor l'aposta que la corporació va realitzar, des del primer dia, per potenciar generosament el Clúster TIC Sud».El Clúster TIC Catalunya Sud té per objectiu promoure i contribuir a la competitivitat del sector de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació al Camp de Tarragona i a les Terres del Ebre. Actualment, el TIC Sud compta amb una setantena d'empreses, institucions i partners estratègics associats.