El Pavelló Olímpic de Reus, escenari de la nova edició del Fem Coral

Hi participaran més de 775 infants de 17 centres educatius de la ciutat

Actualitzada 31/05/2022 a les 10:04

Més de 775 infants de 17 centres educatius de la ciutat seran els protagonistes del Fem Coral 2022. La trobada serà aquest dimecres dia 1 de juny, a partir de les 17.30 h, al Pavelló Olímpic Municipal, en un esdeveniment organitzat per la regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Reus, amb la coordinació de l'Escola de Música del Centre de Lectura.El regidor d'Educació, Daniel Recasens, farà la benvinguda i el concert començarà amb l'orquestra de corda del Centre de Lectura, que oferirà un fragment d'un concert de Vivaldi. Tot seguit s'interpretaran cinc cançons. A les 18:00 h hi haurà la cloenda que anirà a càrrec de l'alcalde de Reus, Carles Pellicer. Després del lliurament d'obsequis als centres, el Fem Coral 2022 finalitzarà amb una foto de grup.Daniel Recasens ha manifestat que «aquest curs 2021-2022 ens hem de felicitar per la represa valenta de la 24a edició del Fem Coral per part de la comunitat educativa que hi ha participat des dels seus inicis i que l'ha fet créixer any rere any».Els músics de l'Orquestra de l'Escola de Música del Centre de Lectura estaran dirigits per Raül Contreras, amb Gerard Pouget, a la percussió; Alba Solé, al piano, i amb la narració de Mar Granell. La lletra, la música i la direcció ha anat a càrrec d'Antoni Colom.Les escoles que participen són La Salle Reus, Mowgli, Dr. Alberich i Casas, Misericòrdia, Cèlia Artiga, Joan Rebull, Els Ganxets, Rubió i Ors, Pompeu Fabra, Isabel Besora, Sant Josep, Puigcerver, Pi del Burgar, Maria Cortina, Maria Rosa Molas, Montsant i ARCE.