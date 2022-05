Els concerts, que seran gratuïts, se celebraran els dies 23, 24 i 25 de juny al Parc de la Festa

Actualitzada 31/05/2022 a les 20:37

Enguany el Parc de la Festa de Reus tornarà a vibrar amb la 21a edició de les Barraques de Reus que se celebraran els dies 23, 24 i 25 de juny. Els concerts, que començaran a les 22:00 hores, comptaran amb tres actuacions per dia.En primer terme, el dijous 23, actuaran Mosaic, 31 FAM i The Txandals. L'endemà, divendres 24, ho faran Sorigen, Jazzwoman i Doctor Prats i, per últim, el dissabte 25, les Barraques de Reus posaran el seu punt i final amb Juantxo Skalari & La Rude Band, Arc de Triomf i The Tyets.