Sant Joan, la primera parròquia de Reus que implanta tres anys de catequesi

La parròquia va adoptar el nou format fa dos anys i treballa per buscar millores per a la futura implantació a totes les parròquies de la ciutat

Actualitzada 29/05/2022 a les 21:07

La parròquia de Sant Joan de Reus és la primera de la ciutat que implanta el nou model de catequesi per a la primera comunió amb una duració de tres cursos. La parròquia va començar fa dos anys el nou programa que, des d'un principi, ha estat ben acollit pels pares, que també interactuen dins de la catequesi dels seus fills. Aquest format proposa començar la catequesi quan els nens cursen segon de primària, amb set anys, i finalitzar-la quan cursen quart, amb nou anys.

Joan Àguila, director del Secretariat Interdiocesà de Catequesi de Catalunya i les Illes Balears, assenyala que «en els últims anys, s'ha vist més desconeixement sobre la fe cristiana en els nens i això va promoure que algunes parròquies acollissin la proposta d'incrementar un any de catequesi als infants», que s'espera que es consolidi en tota Catalunya i les Illes Balears. És per això que la parròquia de Sant Joan, des de fa dos anys, realitza tres cursos de catequesi, en forma de prova pilot, seguint l'exemple de les parròquies de l'Alt Camp i algunes de Tarragona.

Sant Joan és l'única de les parròquies reusenques que s'ha adaptat al nou programa i ho va fer per decisió del seu rector, Pere Dalmau, qui, segons fonts de la parròquia, va veure aquesta innovació com la forma idònia per a introduir adequadament els nens a la fe cristiana. En el seu moment, les altres parròquies de la ciutat van decidir esperar que el programa estigués més preparat i es comptés amb més material. En canvi, la parròquia de Sant Joan es va oferir per adaptar el model i veure'n les possibles millores.

Avui en dia, en una societat cada cop menys practicant, els nens, segons fonts de la parròquia, «arriben a catequesi amb menys formació sobre la introducció a la fe, ja que els pares, que abans eren els primers formadors, ja no ho són». Aquest és un dels motius que ha comportat que els nens duguin a terme un any més de catequesi i, a més, que s'inclogui a la família. Així, se celebren trobades on interactuen els pares i els fills.

En un context en el qual cada cop menys nens fan la primera comunió i, per tant, hi ha menys inscripcions a catequesi, són poques les famílies que no escullen la parròquia de Sant Joan per la seva duració. A més, segons les mateixes fonts de la parròquia, «aquesta acull moltes famílies de la comunitat llatinoamericana, que acostumen a ser més creients i entenen que tres anys ofereixen una millor formació als nens». Enguany la parròquia no compta amb cap curs preparat per a fer la primera comunió, ja que el programa va començar fa dos anys i els nens encara no han arribat al tercer curs.

Mentre que en aquesta parròquia no s'estan celebrant primeres comunions, les altres estan començant a recuperar la normalitat després de la pandèmia. La parròquia de Crist Rei, per exemple, és de les que més comunions ha celebrat respecte als anys abans de la pandèmia. Per la seva part, la parròquia de Sant Francesc preveu recuperar la normalitat total en les comunions de l'any vinent: «Vam començar aquest curs encara amb mascaretes i en plena pandèmia, ara sí que es veu recuperació, però moltes famílies s'han esperat un altre any i es veurà més el curs vinent, ja que comptem amb 97 nens matriculats», detalla Josep Maria Gavaldà, rector de la parròquia. Pel que fa a la Prioral de Sant Pere, Joan Antoni Cedo, prior i arxipreste de Reus, confirma que algunes famílies s'han esperat a fer la comunió dels seus fills enguany, però, «no hem notat molta diferència amb altres anys».

El que sí que s'ha notat des de la majoria de les parròquies reusenques és la reducció de convidats en aquestes celebracions. Mossèn Cedo ho justifica amb la crisi econòmica i sanitària.