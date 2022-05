Reus defineix els nous carrers on millorarà el paviment amb el pla d'asfaltat

La previsió és iniciar les obres a finals d'enguany

Actualitzada 30/05/2022 a les 14:03

L'Ajuntament de Reus ha programat els carrers en els quals s'executaran obres de millora de l'asfaltat en els propers mesos. Actualment ja ha aprovat de manera inicial el «projecte de reforç i millora de paviments amb mescla bituminosa en calent a diversos carrers de Reus de l'anualitat 2022», i tramita per aprovar en breu la de l'anualitat 2023. Els dos projectes preveuen inversions per un import de 400.000 euros i la previsió és iniciar les obres a finals d'enguany.Els carrers on es millorarà la calzada són l'avinguda Jocs Olímpics; els carrers del Roser (entre Vilallonga i Muralla); Benidorm (entre Miami i Peníscola); Castellvell (entre Passeig Mata i Tívoli); i Miami (entre avinguda Pere el Cerimoniós i avinguda de Sant Bernat Calbó). El pressupost base de licitació del contracte d'obres serà de 199.309,65 euros (IVA inclòs).Mentre que el projecte relatiu a l'anualitat 2023, que està en tràmit a punt de ser aprovat, inclou la rotonda la Pastoreta; el carrer de Misericòrdia (entre places Pastoreta i Hèrcules); i Jaume I (entre plaça d'Hèrcules i Pere el Cerimoniós). El pressupost base de licitació de 199.952,00 euros (IVA inclòs).Aquests dos paquets d'inversions formen part dels contractes per al desplegar les dues darreres anualitats dels plans directors de manteniment de la via pública, que suposaran una inversió d'1,3 milions d'euros, amb actuacions en voreres i passos de vianants; mobiliari urbà i jocs infantils; enllumenat públic; jardineria; i fonts ornamentals i de boca.