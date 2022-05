Prop de 40 cellers inundaran la plaça Llibertat a la Reus Viu el Vi

La fira de les Denominacions d'Origen de la Cambra es realitzarà del 3 al 5 de juny

Actualitzada 30/05/2022 a les 13:20

Prop de 40 cellers i més de dues-centes cinquanta referències és l'oferta que trobaran els visitants de la Reus Viu el Vi. La fira de les Denominacions d'Origen de la Cambra es realitzarà del 3 al 5 de juny a la plaça de la Llibertat de Reus. La inauguració serà aquest divendres, a les 19 h., i comptarà amb la participació dels Gegants Manotes de la Colla Gegantera de Reus.Enguany la fira comptarà amb una programació especial, vinculada també al 135è aniversari de la Cambra, que a partir d'ara es vincularà a cada edició de la fira.La Reus Viu el Vi torna tres anys després de l'última edició, la del 2019 que va aconseguir unes xifres de rècord amb més de 12.000 packs de vi servits. L'esclat de la pandèmia el mes de març de 2020 va provocar l'ajornament de l'edició del mes de juny d'aquell any que ja estava tancada pel que fa a la inscripció de cellers participants. L'any passat es va voler fer una edició extraordinària el mes d'octubre, però finalment a darrera hora es va ajornar atenent l'increment de contagis que es va detectar en els dies previs a la celebració de la fira.L'organització de la Reus Viu el Viu ha decidit fer una fira continuista, sense gaires canvis i mantenint el format habitual. I reservar els canvis que es volen introduir per la propera edició, la tretzena, prevista pel mes de juny de 2023.El dissenyador reusenc Jordi Romero ha estat novament l'encarregat de realitzar el cartell d'aquesta edició. Seguint amb la línia encetada el 2014, Romero ha evolucionat el logo de la fira que ell mateix va crear. I en aquesta ocasió apostant per dibuixar un somnriure en el cor que ocupa la part central de la copa.