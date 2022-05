La regidoria de Medi Ambient impulsa el II Concurs Fotogràfic #ReusBiodiversitat2022

El concurs té per objectiu fomentar la participació social, la creativitat i incentivar que la ciutadania mostri la riquesa de Reus

Actualitzada 30/05/2022 a les 16:28

La regidoria de Medi Ambient i Recursos Humans celebra el Dia Internacional de la Biodiversitat amb la II edició del concurs fotogràfic a Instagram #ReusBiodiversitat2022. El concurs té per objectiu fomentar la participació social, la creativitat i incentivar que la ciutadania mostri la riquesa de Reus a través de fotografies sobre diversitat biològica i la vida natural com són els parcs, jardins, camins, camps, conreus, etc.

Daniel Rubio Angosto, regidor de Recursos Humans i Medi Ambient destaca que «aquesta és una de les accions emmarcades en el pla de sensibilització per a implicar a la ciutadania en els objectius ODS. A través de la fotografia, què és un llenguatge universal, volem difondre i involucrar als veïns i veïnes de la importància de preservar la riquesa natural i diversitat biològica del nostre municipi».

El termini per a participar en aquest concurs comença avui, 30 de maig, amb una durada de 7 dies fins el dilluns 6 de juny. És un concurs obert als majors de 18 anys.

Els requisits per a participar són els següents:

Capturar fotografies del paisatge i la natura a Reus Publicar-les al perfil d'Instagram, seguir a @reus_cat i comentar amb els hashtags #ReusBiodiversitat2022. Marcar la ubicació de la fotografia. Etiquetar amb qui aniries de càmping. El perfil de la xarxa social Instagram ha de ser obert per a que les fotografies siguin accessibles.

Les fotografies han de ser exclusives de l'autor/a i en el concurs no s'acceptaran fotografies d'animals domèstics o espècies en perill d'extinció.

Fotografies guanyadores i Premis

Per aquesta I edició del Concurs Fotogràfic a Instagram #ReusBiodiversitat2022 s'han establert diferents premis.

El 8 de juny el Jurat es reunirà per seleccionar als guanyadors i als suplents. El 9 de juny es publicaran els guanyadors a Instagram. En cas que en 10 dies no es pronunciin els guanyadors, s'entregaran els premis als suplents.

Per a l'elecció es valorarà la qualitat, originalitat, creativitat, execució artística i grau de relació amb la temàtica.