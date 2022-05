ERC assegura estar «preparats» per a «liderar Reus i fer-la més moderna i inclusiva»

Llauradó ha fet un ràpid balanç de la tasca feta al govern de la ciutat. D'aquesta manera, ha destacat la importància que ha tingut la manera de fer d'ERC a l'hora de desenvolupar molts d'aquests projectes. «Planificar amb visió de futur, amb diàleg amb tothom i cercant el consens i, a més a més, fer-ho al costat de la gent, empoderant-la i escoltant les propostes que ens fan arribar i treballar per poder donar-hi una resposta. Penso que aquests són alguns dels trets distintius d'Esquerra al govern de Reus», ha manifestat.

Noemí Llauradó també ha repassat l'escenari electoral que s'està configurant a un any de les eleccions municipals. La cap de llista d'ERC ha estat clara amb les aspiracions dels republicans en relació amb la propera cita electoral: «Volem impulsar més polítiques transformadores, i ho volem fer des de la certesa, l'estabilitat, l'experiència i la solidesa d'un projecte de futur ben definit. Un projecte que no es conforma amb la ciutat que tenim sinó que vol anar molt més enllà. Estem preparats per liderar la ciutat i fer-la més moderna i inclusiva».

Durant la trobada, s'han repassat els principals projectes que s'impulsen des de les regidories liderades per Esquerra i des de la Vicealcaldia, amb Dani Recasens, Montserrat Flores, Carles Prats, Marina Berasategui, Òscar Subirats i la mateixa Noemí Llauradó. En aquest sentit, s'ha apostat per destacar aquells projectes que ja estan enllestits o es finalitzaran en els propers mesos però posant èmfasi en la importància de la planificació prèvia que s'ha destacat com a «segell de l'obra de govern d'ERC a l'Ajuntament de Reus».