A licitació les obres de restauració i protecció del Panteó Boule de Reus

Els treballs comptaran amb un pressupost de 57.452 euros i un termini d'execució aproximat de quatre mesos

Actualitzada 30/05/2022 a les 13:30

Mausoleu Boule

L'Ajuntament de Reus, a través dels Serveis Funeraris Reus i Baix Camp, ha tret a licitació les obres de restauració i protecció del conjunt monumental del Panteó Boule, ubicat al Cementiri General de Reus. Els treballs comptaran amb un pressupost inicial de 57.452 euros (IVA inclòs) i amb un termini d'execució aproximat de quatre mesos.El projecte i la intervenció plantejats inicialment pels professors Sergi Coll i Agustí Costa, de l'Escola d'Arquitectura de la Universitat Rovira i Virgili, s'ha vist enriquit amb diverses aportacions dels Serveis d'Arquitectura Municipal i informes externs sobre l'estat de diferents elements constructius del mausoleu. En concret, s'ha incorporat un informe sobre la necessitat de restauració de superfícies pètries, elaborat pel Laboratori de Materials de l'EPSEB de la Universitat Politècnica de Catalunya.L'estat de conservació general del Mausoleu Boule és bo i no s'identifica risc estructural que pugui comprometre l'estabilitat de l'edificació. Tot i això, es van identificar però, alguns processos de degradació que amb la intervenció prevista es solucionaran. Aquests afecten sobretot a l'exterior del mausoleu, on es poden observar alguns petits despreniments, especialment en les parts superiors dels pinacles, la cornisa i algunes decoracions florals. El grau de porositat elevat de la pedra utilitzada en la construcció també ha afavorit la penetració d'humitats i per tant l'erosió i l'embrutiment per l'existència de plantes, líquens i molses. També es va observar l'alteració d'alguns elements a nivell cromàtic.Respecte a l'espai interior, aquest es troba en un estat de conservació bo, si bé caldrà afrontar l'aparició de determinades humitats per filtració d'aigua de pluja a la cúpula que tanca l'espai. També es treballarà en la restauració del marbre del terra i de les escales d'accés, el qual presenta diversos trencaments i taques, i l'oxidació de la tanca de ferro exterior, així com a la neteja dels diversos vitralls.Aquest mausuleu és un dels primers conjunts funeraris del Cementiri General de Reus va ser l'encarregat pels Boule, una de les famílies notables de la ciutat de Reus del darrer terç del segle XIX. Aquest monument funerari data de l'any 1882, obra de l'arquitecte Francesc Blanc i Pons, sota l'encàrrec de Josep Boule i Moncet. Va ser concebut com una capella neogòtica centralitzada quadrangular, a la qual s'hi va afegir una cripta subterrània. Cal destacar que a l'interior del conjunt s'hi troben dos finestrals laterals amb vitralls que dirigeixen la llum cap al centre de la cripta. S'hi troba també un altar de marbre, al costat del qual dos pedestals aguanten dos bustos de marbre natural, també de marbre, que representen a Josep Boule i la seva esposa. Les escultures són de Joan Roig i Soler.