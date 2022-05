Demanen a l'Ajuntament de Sant Cugat que compri el pis de Gabriel Ferrater

Aquest any, commemorant el centenari del naixement i el cinquantenari del suïcidi del poeta, es col·locaran dues plaques commemoratives a Reus i Sant Cugat

La galeria d'art Canals ha demanat a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (Vallès Ocidental) que compri el pis on va viure i va morir el poeta Gabriel Ferrater.En una carta dirigida al consistori, el galerista Josep Canals assenyala que «encara que aquí no hi ha una tradició tan forta com als països anglosaxons de convertir el lloc en què va viure l'artista en un pis museu, aquest espai d'art proposa l'adquisició per part de l'ajuntament del pis en el qual va viure Gabriel Ferrater».Segons Canals, «és un pis senzill, tal com van ser els últims anys de la vida del poeta, però entre les parets del pis, situat en l'eixample de Sant Cugat, es podria tornar a respirar l'atmosfera que allí es va viure».Amb l'adquisició de l'habitatge, «la llegenda Ferrater continuaria viva molts anys més», assenyala Canals, que figura entre qui va freqüentar el domicili del poeta: «Els que vam estar en el pis podem explicar la distribució del mateix i els objectes que allí hi havia, entre ells alguns dibuixos seus penjats en les parets».Aquesta petició es produeix en ple Any Ferrater, que commemora el centenari del seu naixement i el cinquantenari del seu suïcidi, amb actes i activitats que busquen trobar nous lectors i difondre al màxim la seva obra.Precisament, la tinent d'alcalde de Cultura de Sant Cugat del Vallès, Esther Madrona, va participar el passat mes de gener juntament amb el comissari de l'Any Ferrater, Jordi Cornudella, la directora de la Institució dels Lletres Catalans, Izaskun Arretxe, i el regidor d'Educació, Cultura i Política Lingüística de l'Ajuntament de Reus (la seva població natal), Daniel Recasens, en la presentació del programa.Entre els actes previstos figura la col·locació de dues plaques commemoratives a Reus (Baix Camp) i Sant Cugat del Vallès.