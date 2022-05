La CUP denuncia «la persecució política dels Mossos contra l'independentisme a Reus»

El seu regidor, Edgar Fernández, manifesta que «els Mossos han trucat gent del seu entorn personal» com a «guerra de desgast»

Actualitzada 19/05/2022 a les 22:31

La CUP de Reus ha denunciat, a través del seu regidor Edgar Fernández, «l'enèsim cas de persecució política i judicial per part dels Mossos i la Generalitat contra el moviment independentista de la ciutat». Fernández ha recollit una nova citació judicial abans de la roda de premsa d'aquest dijous.En aquest cas, el regidor manifesta que «els Mossos han trucat gent del seu entorn personal», acció que el regidor ha denunciat com a estratègia de «guerra de desgast». «La dubtosa legalitat de l'acció se suma a l'existència contrastada de fitxers policíacs per part dels Mossos, que han arribat a citar militants que ja no viuen a Reus», afirma Fernández.Els fets d'aquesta causa judicial, on la Generalitat és acusació particular, es remunten a la revolta contra les sentències del procés, a l'octubre de 2019. En total, hi ha 5 causes judicials amb més d'una vintena de persones encausades de l'Esquerra Independentista de Reus.