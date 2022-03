Redessa incorpora 13 noves empreses en el primer trimestre de l'any

Les empreses són majoritàriament enginyeries vinculades al sector energètic i també startups tecnològiques

Actualitzada 29/03/2022 a les 15:56

Redessa ha augmentat la seva comunitat en 13 noves empreses en el primer trimestre de l'any, les quals sumaran uns 90 nous professionals a les instal·lacions de Redessa Tecno, Cepid i Viver. El perfil d'aquestes empreses és, majoritàriament, enginyeries amb necessitat d'espais flexibles, que els permeten créixer i treballar per projectes, la majoria de les quals són subseus de grans empreses que tenen la central a Barcelona o a Madrid i que s'estableixen al territori per desplegar la seva activitat, vinculada al sector energètic. L'altre perfil destacat és el de les startups digitals enfocades a la captació de talent, a la venda online i a la creació de plataformes digitals.

La regidora d'Economia, Coneixement i Habitatge i consellera delegada de Redessa, Teresa Pallarès, ha visitat avui algunes d'aquestes empreses i ha explicat que «a l'hora de triar Redessa, el que valoren especialment, més enllà de l'espai, és l'acompanyament i el servei integral que s'ofereix des dels nostres centres. La creació de la Comunitat Redessa per a promoure el contacte entre elles i facilitar el networking, és un altre valor afegit d'estar instal·lat a Redessa».

De les tretze noves empreses, set s'han instal·lat a Redessa Tecno: CMC Cerezuela, EAgora, Better Construction, Talentea, Spring Spain, Deluxe Produccions, Arghos. Tres a Redessa Cepid: GoMotor, Solats i Alargroup; i tres més a Redessa Viver: Aghasa Turis, Intermarker i Oniria.

Des de Redessa s'està treballant la captació d'empreses amb potencial de creixement i de retenció i generació de talent, vinculades a sectors estratègics del territori, com el tecnològic. Amb projectes com la Incubadora TIC es continua fomentant el creixement d'startups, i també les empreses que aposten per la innovació, la investigació i la tecnologia.

Actualment, als centres d'empreses de Redessa hi ha unes 150 empreses instal·lades que sumen més de 1.400 professionals.