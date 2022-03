El nou Ganxet Pintxo de Reus arriba amb 35 establiments participants

La ruta de tapes es posarà en marxa el pròxim 31 de març

Actualitzada 28/03/2022 a les 12:55

La 19a edició del Ganxet Pintxo, la ruta de tapes de Reus, començarà el pròxim 31 de març amb 35 establiments participants. Aquest dilluns s'ha presentat la nova ruta, que s'allargarà fins el 10 d'abril i que novament organitza la Cambra de Comerç de Reus, amb el suport de la regidoria de Promoció de Ciutat, i el patrocini d'Estrella Damm.Cada tapa oferta pels diferents establiments costarà 3,5 euros i inclourà la beguda, una cervesa Estrella Damm. Totes les tapes es poden visualitzar a l'App de Gastronosfera i també a la pàgina web gastronosfera.com Com és habitual, el Ganxet Pintxo escollirà les millors tapes. D'una banda amb les votacions dels clients que les consumeixin, que determinaran tres premis populars. De l'altra, un jurat professional decidirà quins són els tres guardonats en la seva categoria. També es lliurarà el premi, per part de Damm, a la tapa que millor maridi amb la seva cervesa; el premi Ganxet Llengua, que el CNL lliurarà a l'establiment amb més sensibilitat per la llengua catalana, i el premi especial Gremi de Forners, amb el que l'entitat distingirà la tapa elaborada amb el millor pa de forner artesà d'aquesta edició.En aquesta dinovena edició es recupera la col·laboració amb el Banc de Sant i Teixits de l'Hostpial de Sant Joan i, d'aquesta manera, totes les persones que donin sang els dies 5, 6 i 7 d'abril rebran dues tapes gentilesa dels esabliments participants.La inauguració de la ruta serà el dijous 31 de març a les 20:00 h a l'espai de La Llotja i, en aquesta ocasió, els encarregats de donar el tret de sortida a la Ganxet Pintxo Primavera seran la capitana de l'equip femení de la Fundació Futbol Base Reus i el capità del CF Reddis.