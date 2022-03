El cementiri de Reus tindrà 248 de noves sepultures

Es construirà una nova illa de nínxols al sector 2 de la zona nord

Actualitzada 29/03/2022 a les 10:56

Reus Serveis Municipals ha tret a licitació les obres de construcció d'una nova illa de nínxols al Cementiri General de la ciutat. L'obra anirà a càrrec dels Serveis Funeraris Reus i Baix Camp i contribuirà a cobrir la demanda prevista pels propers anys.Es tracta d'una nova illa ubicada al sector 2 de la zona nord del cementiri, per sobre de les dues noves illes construïdes l'any 2014 en les que s'hi van crear 240 noves sepultures. En aquest cas, se'n crearan 248 de nous.La licitació d'aquest projecte constructiu té com a data final per rebre ofertes el proper dia 20 del mes d'abril i planteja un termini d'execució d'un mes i mig a partir de l'inici d'obres. El pressupost base de licitació és de 187.681.374,95 (iva inclòs).El conjunt tindrà unes dimensions de 33,3 metres de llargària, 6,3 metres d'amplària i 3,9 d'alçada i la superfície on s'actuarà abasta 210 metres quadrats. Actualment, el Cementiri General de Reus compta amb prop de 14.000 sepultures entre panteons, capelles, tombes i nínxols.