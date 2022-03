Reus preveu que les peticions d'ajut contra la pobresa energètica augmentaran

Serveis Socials creu que moltes famílies sol·licitaran per primera vegada suport per poder fer front a factures de llum i gas

Dades del 2020

Els Serveis Socials de l'Ajuntament de Reus consideren possible que ara, a partir del mes d'abril, quan surti la nova convocatòria d'ajuts a la pobresa energètica, es produirà un augment en la demanda d'aquest ajut. Així doncs, per primera vegada, famílies que fins ara podien fer front a les factures de l'electricitat o del gas demanaran l'ajuda.Des de la Regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de Reus es considera que a la majoria de persones usuàries habituals dels Serveis Socials, els hi afecta menys la inflació que a les famílies que tenen sous baixos i arriben justos a finals de mes, sense necessitat d'ajuda. Així per exemple, una família que rep el menjar a través del Programa de Gestió Alimentària percebrà menys l'augment de preus dels aliments que una família que fa la compra a la fruiteria o al supermercat.Tot i això, a l'inici de la pandèmia va ser diferent, ja que amb el confinament moltes famílies no podien treballar i no rebien cap mena d'ingressos. Ara, hi ha una progressiva pèrdua del poder adquisitiu i potser aquestes dificultats es veuran reflectides més endavant. Els Serveis Socials no han notat un increment de la demanda d'usuaris com a conseqüència directa de l'augment dels preus de l'energia i de l'increment de l'IPC, però estimen que això canviï a partir d'ara si la situació continua així.Diferents associacions de veïns de Reus han manifestat també la seva preocupació envers aquest assumpte, el qual afecta directament a tota la ciutadania i especialment aquells col·lectius i famílies que es troben en una situació més precària.Cori Balaña, presidenta de l'associació de veïns del barri Fortuny, explica que «fins ara, quan alguna persona s'ha quedat sense feina i no ha trobat cap en cert temps, o bé ha necessitat roba o menjar, ha acudit a l'associació veïnal per demanar ajuda. Entre tots ens intentem donar suport i ser solidaris, però ara mateix la situació s'està complicant de tal manera que costa pensar com tirarem endavant per molt que la ciutadania vulgui col·laborar. Calculo que, si la cosa no canvia, s'esdevindran mesos realment durs de cara a aquest estiu».El president de l'associació de veïns de l'Harmonia del Carme, Josep Machado, coincideix amb la visió de Balaña i insta les administracions a reforçar les partides per fer front a les necessitats reals de la ciutadania. «S'hauria de vetllar realment per les persones, especialment per aquelles que estan en una situació vulnerable, més enllà de quan es fa campanya, tant l'Ajuntament com la Generalitat. No és normal que en ple segle XXI es doni prioritat a certes obres que poden ser també necessàries, però que poden esperar mentre hi ha gent passant gana, fred, dormint al carrer i sense tenir les necessitats bàsiques cobertes. La situació és indignant i crec que per molt que la gent es vulgui mobilitzar, la societat està molt cremada i farta de per activa i passiva fer crides perquè al final no són escoltats», ha dit Machado.Paral·lelament, el president de l'associació veïnal de Mas Pellicer, Eduardo Navas, ha explicat que al barri hi ha moltes més queixes envers les factures de la llum: «Hi ha molta gent gran que té els fills vivint a casa perquè, tot plegat, potser han hagut de tornar-hi. Tristament, moltes famílies no arriben a final de mes encara que tinguin feina i amb l'increment de les factures, moltes no poden pagar l'aigua i el menjar més enllà del gas i la llum. Es parla molt de famílies estrangeres, generalment nombroses, però els reusencs també estem patint. Encara podem donar gràcies que comptem amb els Serveis Socials, Càritas o l'ajuda dels veïns que són generosos, però la situació és realment insostenible ».Durant l'any 2020, l'Ajuntament de Reus va destinar uns 400.000 euros a fer front a la pobresa energètica. En concret, es van rebre 1.004 sol·licituds de subvenció per fer front a la pobresa energètica, 681 de les quals es van resoldre de manera favorable. Es van atorgar 192 sol·licituds més que l'any anterior.També es van atorgar 1.060 subvencions per a famílies amb escassos recursos que retorna part del cost dels rebuts pel consum d'aigua abonats durant tot l'any, 463 famílies amb bonificacions en la factura del consum d'aigua proposades per serveis socials a l'empresa municipal, i 75 ajudes d'urgència de rebuts de llum i gas. Dels 704 informes sol·licitats per la col·laboració amb les empreses subministradores amb l'emissió d'informes de vulnerabilitat de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, 553 van ser positius.