La causa està oberta per tres delictes contra la seguretat vial i un delicte de lesions imprudents

Actualitzada 28/03/2022 a les 12:01

El Jutjat d'Instrucció 3 de Reus ha acorda presó provisional, comunicada i sense fiança pel detingut per l'atropellament del regidor de l'Ajuntament de Reus, Pere Aluja. La causa està oberta per tres delictes contra la seguretat vial (per donar positiu en alcoholèmia, negar-se a sotmetre's a les proves d'alcoholèmia i conduir sense carnet) i un delicte de lesions imprudents (atropellament de peató per conducció sota els efectes de l'alcohol). Els delictes pels quals se l'investiga li podrien suposar una pena d'entre més de dos anys i fins a sis anys de presó.Segons la interlocutòria, E.V.S. circulava sota els efectes de l'alcohol i sense carnet de conduir, el qual se li havia retirat per sentència ferma el passat 4 de març de 2022. El conductor té dues condemnes més per circular sota els efectes de l'alcohol de 2015 i 2018 i fa just 24 dies es va confirmar una nova sentència condemnatòria el 29 de desembre de 2021. El mateix document indica que en el moment de l'atropellament l'acusat va intentar fugir del lloc dels fets.Els fets van passar divendres per la nit, quan un vehicle va atropellar al regidor de Benestar Social quan creuava un pas de vianants de l'avinguda dels Països Catalans. Pere Aluja es troba des de llavors ingressat a l'UCI de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona amb ferides de diversa consideració i un traumatisme cranioencefàlic.