Carles Pellicer anuncia que no es presentarà a les eleccions a l'alcaldia de Reus de 2023

L'actual alcalde de Reus ho ha comunicat durant la conferència 'Creure en el futur de Reus' que celebrat avui al vespre al Teatre Bartrina

Actualitzada 28/03/2022 a les 21:48

L'alcalde de Reus, Carles Pellicer, ha anunciat que no es presentarà a les pròximes eleccions municipals del maig 2023. L'ha comunicat durant la conferènciaque s'ha dut a terme avui al vespre al Teatre Bartrina. Pellicer ha fet l'anunci després de llegir un fragment del discurs de la seva primera presa de possesió, el 5 de juliol de 2011.

«Sóc conscient que em vaig comprometre a dos mandats i vaig demanar a la ciutadania que em fes confiança quatre anys més per poder desplegar el projecte que tenia per Reus el 2011. Estic molt agraït per l'oportunitat i la confiança renovada durant tres mandats i també estic content que l'espai que lidero estigui unit i disposi d'un ampli capital humà i polític. Per tot això que he explicat, anuncio que no em presentaré a les eleccions municipals el 2023», ha anunciat l'alcalde amb unes paraules que han estat recollides per un fort aplaudiment al final de la conferència.

L'encara alcalde de la capital del Baix Camp, ha afegit a la inesperada declaració que continuarà treballant incansablement fins al darrer dia del mandat i que «defensaré els interessos de Reus i la seva gent, perquè crec en el futur de Reus. Crec en el futur de la millor ciutat del món». Pellicer ha finalitzat amb un agraïment a tota la ciutadania per l'oportunitat, als diferents regidors, equips i entitats, companys de partit, al secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, que ocupava la primera filera al teatre i, especialment, a la seva dona, Cori Vidal.

L'inici de la conferència ha estat marcat per les paraules que l'alcalde ha dedicat al regidor de Benestar Social, Pere Aluja, que es troba ingressat a l'UCI a causa d'un atropellament que va patir el passat divendres. «Vull que les meves primeres paraules siguin per demanar que el regidor Pere Aluja surti de la seva situació crítica i es recuperi ben aviat. Una forta abraçada», ha dit Pellicer. El recordatori ha estat aplaudit llargament.

Durant l'acte, l'alcalde ha recollit frases del discurs que va realitzar en la seva primera presa de possessió per tal de desenvolupar els objectius assolits durant els seus tres mandats a la ciutat.

«Sempre he tingut la ferma convicció que la nostra és una societat lluitadora i malgrat que l'adversitat se'n surt una vegada i una altra», ha dit Pellicer només iniciar el discurs de la seva conferència dividida en bloc temàtics.

Ha començat parlant sobre la gent, ja que «des del primer moment hem situat les persones en l'eix de totes les nostres polítiques», ha dit l'alcalde. Dins d'aquest punt va fer esment a l'eix social –«potser el més important», ha dit – on, segons Pellicer, s'han centrat els esforços en els col·lectius més vulnerables, amb l'atenció a la gent gran i les famílies en risc, als Serveis Socials o la creació del centre social El Roser com a «un equipament únic al país». En l'eix de salut, ha destacat l'acord amb la Generalitat per al traspàs de l'Hospital Sant Joan i la inversió en el CMQ.

En l'eix educatiu ha posat l'accent en l'aprovació del Pla Local d'Educació o el projecte de la nova Facultat de Medicina de la URV, entre d'altres. En l'eix cívic, ha destacat els compromisos complerts amb els nous centres cívics, com El Gregal o El Garbí. Pellicer ha destacat també els projectes executats o començats, en els eixos participatiu i esportiu, com la inauguració del polilleuger Cèlia Artiga o el CAIF (previst d'adjudicar a l'abril).

En segon lloc, la projecció de ciutat va ser el següent bloc del discurs de l'alcalde, entenent aquest concepte com un sinònim de reusenquisme: «Ser exigents amb la nostra ciutat com ho som amb nosaltres mateixos. Reusenquisme és ser una ciutat capital», ha dit l'alcalde, qui ha incidit en projectes que han suposat una gran notorietat per la ciutat, com ser la Capital de la Cultura Catalana 2017 i el Reus Ciutat de la Música 2018. En l'àmbit turístic, ha subratllat la creació de la marca GaudíReus i l'impuls de l'estació enològica, i en l'àmbit esportiu esdeveniments com el recent World Padel Tour. Pel que fa als objectius assolits en l'ambit de l'economia, empresa i ocupació, ha destacat el Mas Carandell com a «eina fonamental de generació de coneixement», iniciatives com la IncubadoraTIC o els espais empresarials de Redessa.

«Tots els projectes els hem impulsat malgrat les successives crisis que hem viscut», ha dit l'alcalde en referència a la crisi econòmica del mandat 2011-2015, la inestabilitat i minoria política del mandat 2015-2019 i la pandèmia. Avançant en el seu discurs, la visió de la ciutat va contemplar tots aquests àmbits de manera més profunda. El microurbanisme, el manteniment de la ciutat, la connexió entre les diferents zones de Reus, la futura estació de Bellissens o l'inici del projecte de l'Eix Central de la ciutat, han estat alguns dels exemples que ha citat l'alcalde i que s'emmarquen en la seva visió de ciutat.

Creure en el futur va ser el concepte que ha emmarcat l'últim punt de la conferència amb projectes de futur com el desplegament del servei de bicicleta pública compartida o el programa Reus Horitzó 32, «una àmplia mirada al futur que actualitzarà i complementarà l'actual projecte de ciutat».

Per acabar, Pellicer ha destacat les xifres que avalen la tasca dels equips de govern que ha liderat: «La ciutat ha retornat en 10 anys 279,43 milions d'euros de deute, ha reduït en 160 dies el termini de pagament a proveïdors. Ara paguem al dia. Reus ha pogut invertir des de llavors i fins al 2023 més de 73 milions d'euros».