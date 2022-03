Un incendi de matinada afecta al cablejat de Reus

Les flames que cremaven tres contenidors al carrer Antoni Gaudí van afectar la part frontal d'un turisme aparcat i el cablejat elèctric i les línies de telèfon

Actualitzada 26/03/2022 a les 10:33

Faltaven 10 minuts per les dues de la matinada, quan els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís per un incendi que afectava tres contenidors a l'alçada del número 68 del carrer Antoni Gaudí de Reus.La dotació que es va desplaçar fins al lloc dels fets va poder extingir les flames, però aquestes van afectar el cablejat de l'enllumenat elèctric, així com les línies telefòniques de la zona i al frontal d'un turisme que hi havia aparcat a prop. Concretament, es tracta d'un Seat Ibiza.