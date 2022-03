Trobada esportiva dels centres d'educació especial de Reus

Les trobades pretenen utilitzar l'activitat física com a una forma de relacionar-se, col·laborar i unir-se per aconseguir un mateix objectiu

Actualitzada 25/03/2022 a les 15:36

L'Ajuntament de Reus, a través de la col·laboració de la Regidoria de Benestar Social i l'empresa municipal Reus Esport i Lleure, ha organitzat aquest divendres, 25 de març, una trobada esportiva amb la participació d'una seixantena d'alumnes dels tres centres d'educació especial de la ciutat: el Col·legi públic d'Educació Especial Alba, el Centre Educació Especial Font del Lleó i l'Escola Nostra Senyora del Mar.

La trobada, que es va programar per primera vegada l'any 2018, aquest curs s'organitza dues vegades en un equipament esportiu municipal. En aquesta ocasió, ha tingut lloc al camp de futbol La Pastoreta. El que es pretén amb les trobades és utilitzar l'activitat física com a una forma de relacionar-se, col·laborar i unir-se per aconseguir un mateix objectiu. Es tracta d'una oportunitat d'interactuar amb alumnes d'altres escoles, en entorns diferents, gaudint d'un ampli ventall d'oferta practico-esportiva suficient pel que fa a quantitat, qualitat i diversitat.

La iniciativa respon a una demanda de les escoles de planificar una activitat conjunta fora dels seus recintes educatius i que permeti la convivència entre l'alumnat dels tres centres. La programació esportiva que ha planificat Reus Esport i Lleure ha inclòs activitats adaptades d'hoquei, d'atletisme, curses, balls i ritmes, etc.