Reus invertirà més de 360.000 euros per millorar l'enllumenat de la ciutat

Actualment, alguns dels projectes previstos ja estan en execució al passatge Mare Molas o al carrer de Joan Bertran

Actualitzada 25/03/2022 a les 14:06

L'Ajuntament de Reus invertirà més de 356.000 euros en diversos projectes de millora de l'enllumenat públic, els quals alguns es troben en fase d'execució o planificació.Actualment, s'estan renovant 185 suports d'enllumenat repartits per tota la ciutat amb un pressupost d'adjudicació de 127.000 euros. També s'està actuant al passatge Mare Molas i el carrer de Joan Bertran on s'està implantant la tecnologia led i es millorarà el nivell lumínic de l'entorn de l'estació d'autobusos.El consistori té pendent de contractar la instal·lació d'un nou enllumenat amb tecnologia led al carrer de l'Hospitalera, projecte que compta amb una inversió de 14.000 euros.Mentre que queden pendents de redacció els projectes de substitució de l'enllumenat en una part del carrer de Jaume I, al tram entre l'avinguda de Pere el Cerimoniós i el Mercat Carrilet. Com també les actuacions als carrers de Sant Elies, Santa Teresa, del Recs, del Boule, de la Lleona, de Sant Joan, Poboleda i l'avinguda dels Dr. Vila-seca.Un dels altres projectes pendents i on s'invertiran 100.000 euros és en la renovació dels suports d'enllumenat repartits per tota la ciutat prevista al pla director de manteniment per a les anualitats 2022 i. 2023.