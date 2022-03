Bravium Teatre continua esperant les obres del Centre Catòlic de Reus

L'entitat treballa a «l'exili» gràcies a la cessió d'espais perquè l'edifici on desenvolupaven les activitats ara pertany a l'Esglèsia

El Bravium Teatre va anunciar ahir que, després d'un any «d'exili» des que van haver d'abandonar l'edifici on treballaven, les obres que els hi van prometre que es durien a terme per tal de poder tornar no s'han portat a cap encara. Actualment, l'entitat encara realitza les seves competències gràcies a espais com l'Orfeó Reusenc que els hi cedeixen l'espai per poder fer representacions, ja que l'antic edifici on Bravium feia les seves tasques pertany actualment a l'Església.

El president de Bravium Teatre, Ferran Figuerola, va explicar que «legalment és de l'Església, però alhora no consta que s'hagi comprat cap edifici. Estem treballant per tal d'esbrinar què passa, ja que encara avui desconeixem per quin motiu es va incautar la seu de Bravium».

Ara farà un any que l'entitat va anunciar que havia de marxar de l'edifici. L'abril de l'any passat, Bravium Teatre va aconseguir que l'Arquebisbat de Tarragona els deixés tornar a la seva seu els darrers 30 anys, el Centre Catòlic, un cop acabades les obres de remodelació necessàries de l'edifici.

«Des que vam deixar la seu, allà només han picat quatre parets i fet alguna obra. Des del passat mes d'agost que no s'ha tornat a fer cap acció ni execució, potser per a ells això és una primera fase, però ha passat un any des que ens van fer fora i tampoc se'ns ha notificat de res al respecte, a pesar dels constants intents de reunir-nos que hem tingut per part de l'entitat», va explicar Figuerola.

El president de Bravium Teatre també va afegir que, en un primer moment, els van fer fora a causa d'una «obra molt necessària perquè l'edifici es trobava en molt mal estat i estava pràcticament en runes», un fet que ara després d'un any, segons Figuerola, «no es devia trobar tan malament». Segons el president de l'entitat, l'últim contacte amb el Prior va ser el passat mes de febrer: «Ens va dir que si era per les obres que no calia cap reunió, perquè no hi ha novetats» va dir Figuerola.

Actualment, l'entitat ha iniciat una recerca documental a través de múltiples arxius per tal d'intentar esclarir de quina manera l'Arxiprestat va passar a ser el titular de l'edifici de l'any 1956. Segons va detallar ahir el president de Bravium Teatre, «estem mirant de perfilar bé tots els documents amb l'advocat per veure com podem estirar els fils. Nosaltres tenim la gran sort, i podem presumir-ho amb orgull, de tenir un 85% d'arxiu, informació i documents de l'entitat, des que es va crear l'any 1877 fins avui. A partir de tot aquest material i les dades que podem aportar, s'haurien de poder donar resposta a moltes incògnites que nosaltres som els primers que no ho acabem d'entendre».

Figuerola va fer esment d'aspectes positius tot i l'any de «treball en exili» de l'entitat, agraint especialment a l'Orfeó Reusenc la cessió de l'espai per continuar executant les activitats.