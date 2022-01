«La sexualitat és un tabú, especialment entre pares i joves»

El SOAF del Mas Pintat organiza la charla que se hará miércoles

Actualitzada 23/01/2022 a les 21:39

El Casal de joves La Palma i el Servei d'Orientació i Atenció a les Famílies (SOAF) Mas Pintat donen suport a aquesta activitat centrada en la sexualitat dels adolescents i la comunicació amb els pares envers el tema. Acompanyem la sexualitat dels nostres joves i adolescents arriba a la segona edició, a causa de l'èxit de la primera xerrada, realitzada el passat desembre. Segons Berta Mascaró, psicòloga i tècnica en salut i igualtat, aquesta activitat està pensada específicament per les mares, pares, tutors i educadors, ja que «s'executen altres activitats amb els joves, però les fem a banda perquè avui dia es continua creant una espècie d'incomoditat o, fins i tot, conflicte si les fem en conjunt entre pares i fills».



La segona edició de l'activitat, a càrrec de Mascaró, tindrà lloc al SOAF Mas Pintat, ubicat al carrer Abat Escarré número 11, aquest dimecres, de 18.30 h. a 20 h. «La primera edició va tenir molt d'èxit, més del que ens podíem esperar: van acudir 40 persones, totes dones menys un pare. Com va haver-hi força participació i l'experiència va donar resultats positius, vam decidir fer una segona xerrada per intentar fer un seguiment d'aquells pares que van venir a la primera, a més d'altres que hi vulguin participar en aquesta», ha dit Mascaró. Segons ha expressat la psicòloga a aquesta redacció, la sexualitat continua sent un tema bastant tabú en la societat, especialment entre adolescents i els pares d'aquests: «Tot i que els joves d'avui dia pertanyen a una generació bastant diferent de la que van viure els seus pares, aquests continuen sentint vergonya si, per exemple, presencien en conjunt una escena de sexe en una pel·lícula.És evident que la sexualitat continua sent un tabú en la societat, per això nosaltres intentem donar eines per tal que els pares puguin comunicar-se amb els seus fills d'una manera sana, trencant barreres socials que han estat imposades i que són necessàries per a l'educació de qualsevol persona envers amb el tema». Mascaró ha incidit en el perill de la desinformació sobre la sexualitat, especialment en les edats dels joves i adolescents, les quals ella mateixa qualifica de «vulnerables perquè tenen un alt grau d'influència indirecta, tant per imposicions com valors que socialment estan acceptats, quan la sexualitat és lícita i lliure».La tècnica en salut i igualtat ha insistit que les xerrades són un pas més per desestigmatitzar el tema a l'hora d'educar i donar la informació necessària perquè les noves generacions s'assabentin dels riscos i perills que també comporten les pràctiques sexuals: «Volem educar des d'una perspectiva igualitària, que gaudeixin, però que coneguin els límits, amb consciència i seguretat».