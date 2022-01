Reus adjudica el projecte executiu per a la reurbanització de l'Eix Central

El contracte s'ha adjudicat amb un pressupost de 114.779,80 euros

Actualitzada 24/01/2022 a les 12:30

L'Ajuntament de Reus ha adjudicat a Batlle i Roig Arquitectura SLP el contracte per a la redacció del projecte executiu i la direcció d'obra de la reurbanització del carrer Ample, la plaça del Víctor i la plaça del Pintor Fortuny. El contracte s'ha adjudicat amb un pressupost de 114.779,80 euros. Els treballs s'han dividit en tres àmbits per facilitar que l'execució de les obres es pugui fer de manera independent: En 2 mesos a comptar des de la data de formalització del contracte, l'adjudicatari haurà de presentar el projecte de l'àmbit de la plaça del Víctor; i en 10 mesos, els projectes dels altres dos àmbits: la plaça del Pintor Fortuny, i el carrer Ample.L'Ajuntament té previst treure a licitació el contracte d'execució de les obres de l'àmbit de la plaça del Víctor, amb la previsió de poder iniciar la reurbanització el setembre de 2022. El pla d'inversions 2022 ja reserva una partida de 668.000 euros per a l'execució de les obres.Els tres projectes hauran de donar prioritat als vianants, tenir espais de passeig i descans, millorar la connexió entre l'estació de tren i el centre i incorporar zones verdes.