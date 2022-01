L'Ajuntament de Reus duu a terme la neteja de la part descoberta del Barranc dels Gossos

La intervenció ha inclòs el desbrossat de vegetació per prevenir problemes de salubritat o provocats per avingudes d'aigua

Actualitzada 24/01/2022 a les 10:12

L'Ajuntament de Reus ha dut a terme els treballs de manteniment i neteja de la part descoberta del Barranc dels Gossos, prop del barri Xalets Quintana. La intervenció ha inclòs el desbrossat de vegetació i la neteja de l'espai per tal de prevenir problemes de salubritat o provocats per avingudes d'aigua.La vegetació retirada ha estat principalment de canyars i branques d'arbres invasius com les acàcies que dificultaven la sortida de l'aigua. En aquest tipus d'intervencions també es recullen els residus acumulats. En total es van extreure 180 kg de residus i 3.480 kg de restes vegetals.El consistori recorda que llençar residus als barrancs o immediacions, a més de ser una infracció, està totalment prohibit i ocasiona un greu dany al medi ambient, ja que aquests residus no desapareixen sinó que acabaran formant part de les brossa acumulada als mars.El regidor de Recursos Humans i Medi Ambient, Daniel Rubio, ha recordat «la necessitat de mantenir el llit dels barrancs de manera adequada perquè no es desbordin en cas de pluges. La proximitat d'algunes zones als habitatges també fa que sigui necessari realitzar aquests manteniments periòdics per mantenir aquests espais en les condicions adequades».