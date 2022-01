Diversos carrers de Parcel·les Cases tenen fanals encesos les 24 hores

Almenys una desena de vies romanen amb la llum dia i nit des del passat dijous

Actualitzada 23/01/2022 a les 21:49

Des d'almenys el passat dijous, una desena de carrers de les Parcel·les Casas es troben amb els fanals encesos, un fet que ha pogut constatar tant els residents del barri com altres ciutadans que hi acudeixen als espais verds de l'àrea, però desconeixen la causa.

«Nosaltres venim sovint a caminar per aquí. Divendres vam veure, vora les sis de la tarda, els fanals encesos i sí que és cert que ens va semblar una mica estrany, sobretot perquè encara hi havia Sol i molta llum, i vam decidir sortir en part per aquest motiu, s'estava a gust passejant al carrer», comentava ahir una dona que anava acompanyada d'una amiga practicant esport al carrer de Móra d'Ebre.

Segons alguns veïns de Parcel·les Casas, els fanals romanen amb la llum oberta de manera ininterrompuda des del passat dijous, quan alguns dels residents de la zona van detectar que estaven encesos tant de nit com la resta del dia. Alberto A., un veí del carrer de Porrera, ha explicat que «el carrer on visc té els fanals apagats durant el dia, però sí que és cert que ahir, quan vaig agafar el cotxe per sortir de Reus, vaig haver de passar obligatòriament per altres carrers que tenien els fanals encesos a mig matí».

Segons va comprovar ahir Diari Més, els carrers afectats són el de Pere Rius i Gatell, el de Josep Ribera i Sans, el carrer d'Albarca, el carrer de Móra d'Ebre, el carrer d'Ulldemolins i el carrer de l'Alcalde Marià Pons, així com l'avinguda del President Tarradelles.

El carrer dels Velers i el carrer del Pintor Fuster formen part d'aquesta desena de vies afectades, però amb la diferència que només hi romanen els fanals encesos en certs trams. Altres carrers, com el de Porrera i d'Amposta, tenen els fanals amb la llum tancada durant el dia i funcionant «amb normalitat» a les nits.

Es desconeix el motiu pel qual els fanals de la zona porten encesos des del passat dijous de manera indefinida.

Segons Ingrid Vidal, veïna del carrer Pere Rius i Gatell, «el passat dimarts va haver una apagada a la zona, la qual van arreglar. Potser amb el reinici del sistema de la il·luminació s'ha quedat alguna fase encaixada que hagi pogut ocasionar aquest desajust, però no sabem res, ja que no se'ns ha notificat per ara cap informació al respecte. El que sí que és segur, és que tant divendres com dissabte vam estar amb els fanals encesos les 24 hores del dia».