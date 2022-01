Una alumna de l'Escola d'Art i Disseny crea el logotip del Centre Social El Roser

Actualitzada 21/01/2022 a les 08:49

Aquest passat dimecres l'alcalde de Reus, Carles Pellicer, el diputat delegat dels Serveis d'Assistència al Ciutadà (SAC) de la Diputació de Tarragona, Joan Josep Garcia, i la regidora de Benestar Social de l'Ajuntament de Reus, Montserrat Vilella, van participar en l'acte de presentació del logotip del Centre Social El Roser. També van lliurar els premis a l'alumnat de l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació a Reus, els quals van quedar finalistes en el procés de disseny del logotip.La proposta guanyadora ha estat una creació de Noelia Marcos, que es fonamenta en la representació del Centre Social El Roser com un espai d'acolliment i d'aixopluc. La força visual es concentra en la síntesi de tres franges en una forma que recorda a una casa, que simbolitzen els tres serveis que s'oferiran al centre i els seus accessos. El logotip el tanca el mur de l'antiga presó que passa per davant de la façana principal, que ajuda a reconèixer la ubicació i la nova intervenció que s'ha fet en aquest equipament. També han estat premiades les propostes d'Andrea Bosques i David Reñones. A més, Dunia Rodón, ha rebut una menció especial.Els premis que es van lliurar a l'alumnat van ser deferència de Reus Esport i Lleure, Reus Cultura i Reus Promoció.El logotip és fruit de la col·laboració establerta entre la regidoria de Benestar Social de l'Ajuntament de Reus i Escola d'Art i Disseny de la Diputació a Reus per a la creació de la imatge del Centre Social El Roser.Durant els mesos d'octubre i novembre, l'alumnat de l'assignatura Mitjans Informàtics II del segon curs del Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) de Projectes i Direcció d'Obres de Decoració i CFGS d'Arquitectura Efímera va treballar a classe, de forma individual i amb l'assessorament del professorat, en aquest projecte. Després, al desembre, es van presentar els treballs a l'Ajuntament de Reus, encarregat de triar la proposta que a partir d'ara es convertirà en la imatge d'aquest nou equipament.El Centre Social El Roser està pensat com un equipament integrat, que atén a les persones que es troben en situació de vulnerabilitat i, al mateix temps, està obert a tota la ciutadania.