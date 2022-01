La CUP de Reus presentarà dues mocions al plenari municipal d'avui

El grup insta a millorar els autobusos interurbans i promoure el català

La CUP de Reus portarà al ple d'avui dues mocions: una per fomentar l'ús de la llengua catalana a la ciutat, especialment a les escoles, i l'altra per millorar el servei de transport interurbà d'autobusos al Camp de Tarragona, un fet que afecta la capital del Baix Camp amb les línies que hi estan connectades. La proposta del grup municipal de declaració per tal que l'Ajuntament insti a la Generalitat de Catalunya la millora del servei d'autobusos interurbans, una concessió atorgada a l'empresa La Hispano Igualadina S.A. des del 2004 al conjunt de municipis del Camp de Tarragona. Atès que es contemplen revisions del servei cada vuit anys, els cupaires demanen una major freqüència de les línies, garantir l'accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda o cotxets, millorar les instal·lacions de les parades i afavorir l'accés amb bicicleta i patinets. La CUP de Reus també defensarà una proposta al ple municipal d'avui, per promoure l'ús del català en diferents àmbits. Entre els nou acords de la moció, els anticapitalistes demanen al consistori que s'adhereixi a la campanya Tots som referents lingüístics, no t'excusis, impulsada pels principals sindicats d'ensenyament i d'estudiants i la Plataforma per la Llengua. A més, insten a rebutjar qualsevol atac al model d'immersió lingüística, concretament a la imposició del castellà com a llengua vehicular en el 25% de les classes a Catalunya. El grup mostra preocupació per la situació actual de retrocés del català, especialment entre adolescents i joves.