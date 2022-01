La institució cultural de referència a la ciutat es va fundar l'any 1859

Actualitzada 21/01/2022 a les 09:53

El ple de l'Ajuntament de Reus ha aprovat aquest divendres, 21 de gener concedir la Medalla de la Ciutat al Centre de Lectura. La institució cultural de referència a la ciutat es va fundar l'any 1859 per tal d'instruir les classes populars.El reconeixement del consistori vol premiar la seva trajectòria destacada en el panorama cultural del país, declarada d'utilitat pública per la promoció i difusió de la cultura en totes les seves manifestacions. La medalla també servirà per commemorar enguany el centenari de la inauguració de la seu social actual al carrer Major, a l'espai de l'antic palau dels Tamarit.