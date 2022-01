APIR demana més freqüència de busos i més serveis als polígons de Reus

Els treballadors, estudiants en pràctiques i usuaris de les instal·lacions dels polígons tenen dificultats per arribar-hi

Actualitzada 20/01/2022 a les 20:56

Gerard Pagés, president de l'Associació de Polígons Industrials de Reus (APIR), ha posat l'accent en la manca del servei d'autobusos als espais industrials davant les noves activitats que s'hi han instal·lat a les naus. Pagés incideix en la necessitat d'ampliar les línies d'autobusos que arriben als polígons i, alhora, sumar més serveis. «Els polígons industrials compten amb treballadors, estudiants en pràctiques i usuaris que acudeixen a altres tipus d'instal·lacions diferents de les industrials de les naus i que no disposen de vehicle propi i, per tal de desplaçar-se, tenen limitacions amb els autobusos urbans que hi ha operatius i els horaris existents», ha comentat Pagés.

A Reus hi ha un total de 15 polígons industrials on hi ha un total de 690 empreses, aproximadament. El 40% d'aquestes són pròpiament industrials, però un 32% pertany al sector de serveis mentre que els comerços ocupen el 26% restant. Segons el president d'APIR, les naus d'aquests recintes estan ocupades, generant feina i espais alternatius a la indústria, com el cas del gimnàs Crossfit Scipio, ubicat al carrer de Joan Amades número 13, per exemple.

Pagés ha destacat la importància de millorar tant la freqüència dels autobusos com ampliar les línies que circulen: «Molts estudiants han de realitzar pràctiques a aquestes zones. Per edat, la majoria no disposen de carnet de conduir o d'un vehicle propi per traslladar-se fins als polígons que, normalment, estan situats més cap als afores de la ciutat. Si tinguéssim més freqüències o més línies d'autobusos urbans que passessin a prop dels polígons, es facilitaria molt l'accés de les persones i, al mateix temps, ajudaria a apropar els serveis que els polígons ofereixen a la ciutadania».

El president de l'Associació de Polígons Industrials de Reus també afirma que en tres setmanes, com a màxim, es reunirà amb representats de l'Ajuntament de Reus per comunicar-los aquestes inquietuds i propostes.

La neteja

Al mateix temps, ha valorat positivament el nou equipament de neteja municipal, després d'un any i mig en el que els polígons s'han vist afectats de forma negativa: «És força aviat per fer un balanç, ja que no fa ni un mes que la maquinària nova s'ha posat en marxa, però sí que hem notat més moviment per la ciutat i molta més presència en els polígons. Si durant la resta de l'any es continua amb aquest ritme, crec que tindrem una perspectiva positiva envers la neteja». Pagés reconeix que «les queixes per la brutícia i falta de neteja, evidents als polígons, eren constants des de feia un any i mig».

El president de l'APIR ha comunicat que la setmana passada es va reunir amb Carles Prats, regidor d'Empresa i Ocupació de l'Ajuntament de Reus, per parlar sobre aquestes qüestions, en les quals vol aprofundir en la pròxima trobada, a més d'haver comentat aspectes sobre la legislatura i els pressupostos. Pagés també opina sobre el nou equipament de neteja: «Era necessari canviar-ho, ja que les màquines estaven molt velles i alguna vegada ja havien causat incidents pel seu mal estat de manteniment».