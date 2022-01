Els veïns del carrer Roseta Mauri de Reus, «farts» de les naus de la zona

Els bombers van apagar una foguera dins de les instal·lacions abandonades durant la nit del dilluns

Actualitzada 19/01/2022 a les 21:41

Diferents veïns del carrer Roseta Mauri han manifestat queixes envers les naus abandonades que hi ha a la zona. Vora les 20.35 h. d'aquest passat dilluns, els bombers van rebre diverses trucades, avisant de la presència de fum per tot el carrer. Es va desplaçar una dotació que va corroborar els fets: el fum sortia de dins d'una de les naus abandonades del carrer.

El cos de bombers va trobar les restes d'una espècie de foguera, com unes brases a l'interior. Dins de la nau abandonada no hi havia ningú, fet que van comprovar en cas de possible intoxicació. L'actuació dels antiincendis va durar uns 50 minuts i, un cop extingit el foc i no presenciar cap mena de perill, van tornar al parc de bombers vora les 21.20 h.

Neida Vázquez, veïna d'un bloc del carrer, ho va veure tot des de la finestra de casa seva: «El menjador em dona directament al carrer, just davant tinc les naus. Estava a casa quan vaig començar a veure el fum i ràpidament vaig trucar als bombers». Aquest fet, però, no ha estat l'únic que ha inquietat els veïns de la zona, ja que «portem vivint una constant problemàtica amb els incidents que es generen a les naus des de fa molt de temps, però s'ha intensificat amb l'esclat de la pandèmia. La majoria dels veïns estem farts i sentim inseguretat», va dir Vázquez.

Segons Candelaria Flores, presidenta de l'Associació de veïns de La Pastoreta, les queixes veïnals es notifiquen a l'Ajuntament i els cossos policials pertanyents de la zona, però «aquest no poden actuar si els propietaris de les naus no denuncien una possible ocupació a les seves instal·lacions».

Les diferents naus del carrer Roseta Mauri figuren com abandonades, però certs veïns asseguren que «hi ha moviment i ocupació» a aquestes. Altres comerços del barri també s'han vist afectats per la situació: «Alguns bars d'aquí al voltant estan cansats de cridar l'atenció a aquesta gent que hi entra i molesta als clients. Jo mateixa, farà cosa de dues setmanes, quan vaig tornar de la feina, ja de nit, només entrar al portal em vaig espantar molt quan tenia un noi al darrere demanant-me diners. Altres vegades els escoltes donants forts cops a les parets i finestres de les naus de matinada o, fins i tot, amenaçant-se entre ells amb navalles enmig del carrer i a plena llum del dia», ha comentat Vázquez.

Segons la veïna del carrer, el mal estat de molts edificis i l'abandonament de les naus és un fet que augmenta la inseguretat entre els ciutadans, tant per l'ocupació d'aquests locals i espais buits, com l'incivisme en general. Segons Vázquez: «Al principi era una parella jove, però ara m'atreviria a dir que n'hi ha molts més».

La presidenta de l'associació veïnal de La Pastoreta ha incidit en la feina que Guàrdia Urbana realitza al barri: «No conec cap zona que no tingui aspectes a millorar, però si d'alguna cosa no ens podem queixar, és de la immediatesa dels cossos policials quan se'ls crida». Flores també fa una crida la ciutadania a exposar les queixes més enllà de les xarxes socials, i actuar amb denúncies per tal d'intentar actuar de forma eficaç.