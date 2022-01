Aturat un desnonament a una família de la zona del Carrilet de Reus

Unes vint persones es van agrupar davant de l'edifici, moltes d'elles membres del Sindicat de l'Habitatge de Reus

Durant el matí d'ahir, estava previst un desnonament al barri del Carrilet, concretament en un pis de la Ronda Subirà. El cas afecta l'Ester, la seva parella i la filla de quatre anys que tenen en comú. Unes vint persones es van agrupar davant de l'edifici, moltes d'elles membres del Sindicat de l'Habitatge de Reus. Es van concentrar per donar suport a la família i, alhora, protestar per tal d'intentar impedir el desnonament. Finalment, la comitiva judicial no va acudir, ja que, de moment, el procediment va quedar aturat. Segons va comunicar la parella, van entrar al pis el passat mes d'octubre. La situació econòmica els resultava impossible llogar un pis a través d'una immobiliària, ni tampoc podien accedir a cap habitatge social: «El meu home treballa a la indústria i, un cop finalitza una obra, no sap quan tornarà a tenir feina. Jo soc terapeuta, però amb la pandèmia vaig haver de tancar el local on treballava», va dir l'Ester. A través de coneguts i contactes directes, van llogar l'habitatge on resideixen actualment sense saber que la persona amb qui van contactar no era el propietari real de l'immoble. La parella assegura haver pagat dues mensualitats en concepte de lloguer a més de factures de llum i aigua, tanmateix no va ser fins al cap d'un temps que van descobrir que el pis es troba en un procés d'embargament per part d'un banc, el qual ha demanat l'ordre de desnonament. L'ordre de desnonament es dirigeix al propietari del pis i no a la família de l'Ester, per això el procediment ha quedat aturat i es reiniciarà.