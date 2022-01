Aigües de Reus amplia el seu fons per a la prestació d'ajuts solidaris a 300.000 euros

L'any passat va concedir 2.656 bonificacions a famílies reusenques

Actualitzada 20/01/2022 a les 13:38

Aigües de Reus va concedir gairebé 150.000 euros en ajuts socials a famílies de Reus al llarg de 2021. Aquest import representa la xifra més elevada des que, el 2013, l'empresa municipal d'aigua va activar un seguit d'ajuts solidaris dissenyats per a tots aquells que tenen problemes puntuals a l'hora de fer front al pagament del servei. Enguany, l'empresa comptarà amb una partida de 300.000 euros per a aquesta finalitat social.L'any passat Aigües de Reus va donar 2.656 ajuts socials a famílies de Reus en la tarifa de l'aigua, entre elles 516 que es beneficien d'una tarifa social en haver estat considerades «vulnerables» i trobar-se en risc de pobresa energètica. També es van fer 1.006 bonificacions per diversos conceptes; 1.029 ajuts a famílies nombroses i es van concedir 105 fraccionaments i ajornaments de factures pendents.