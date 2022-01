Reus inicia una campanya informativa sobre l'obligatorietat de censar els animals domèstics

Els reusencs disposen de tres mesos per registrar la mascota des de data de naixement o trenta dies des de la data d'adquisició

Actualitzada 19/01/2022 a les 11:22

La regidoria de Recursos Humans i Medi Ambient de l'Ajuntament de Reus ha engegat aquesta setmana una campanya informativa sobre la obligatorietat de censar i posar el xip als animals domèstics. La nova ordenança de protecció, benestar o convivència amb els animals de companyia i la fauna urbana contempla que tots els gossos, gats i fures han d'estar registrats al consistori.Els reusencs disposen de tres mesos per registrar l'animal des de data de naixement o trenta dies des de la data d'adquisició, canvi de residencia o trasllat temporal per un període superior a tres mesos.També cal notificar la desaparició, mort o canvi de titular de la mascota. I en el cas dels gossos de races perilloses, s'han de censar i el propietari ha de tenir la llicència específica. La taxa fiscal de inscripció al registre censal municipal té un cost de 9,77 euros.Des de la campanya recorden que tenir censat i xipat l'animal permet recuperar els animals en cas de pèrdua o robatori; evita els abandonaments i el seu patiment; redueix les despeses que generen els abandonaments i també permet què la ciutat es pugui adaptar al nombre d'animals que habiten al municipi.

Animals censats

Actualment, a Reus hi ha aproximadament uns 12.000 gossos censats, tot i que es calcula que per l'elevat moviment d'altes, baixes i canvis de municipi aquesta xifra pot tenir una variació del 10%. Durant l'any 2021 es van censar 720 gossos i 148 gats.



Pel que fa a les taxes de recuperació dels animals que es troben a la via pública, el xip va permetre recuperar entre el 40 i el 50% dels gossos perduts. L'any passat es van recollir 189 gossos, se'n van recuperar 59 i se'n van adoptar 62. En el cas dels felins, 23 van ser recollits, un recuperat i se'n van adoptar 8.