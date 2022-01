REDESSA comença la captació d'empreses per la segona edició de la Incubadora TIC

El termini de presentació de projectes finalitza el 15 de febrer

Actualitzada 19/01/2022 a les 13:11

REDESSA ha començat la captació d'startups per la segona edició de la Incubadora TIC, destinada a la incubació de projectes de base tecnològica per a sector estratègics amb potencial de creixement. El termini de presentació de projectes finalitza el 15 de febrer.En la selecció es valorarà el caràcter innovador dels productes i els serveis, el grau de definició del projecte empresarial i el potencial de generació d'activitat econòmica i d'ocupació.La Incubadora TIC de REDESSA és un projecte que s'emmarca en el Pla de Reactivació Econòmica de l'Ajuntament de Reus, té una durada prevista de 9 mesos i un pressupost de 60.000 euros.Les empreses que accedeixin a la Incubadora TIC disposaran d'un programa de formació amb acompanyament en metodologia Lean Startup, per validar i fer evolucionar el projecte de la mà d'experts en startups i nous projectes tecnològics i tindran tutories individuals amb mentors especialitzats en àmbits vinculats a la col·laboració entre empreses i en innovació oberta; assessorament en el desenvolupament de negoci per accelerar la posada en marxa del projecte, visibilitat i posicionament al llarg del programa i presentació del seu projecte al Demoday, entre d'altres.Els participants a la Incubadora TIC també tindran la possibilitat d'ocupar un màxim de tres llocs de treball en el coworking de la Incubadora TIC, ubicat al centre d'empreses de REDESSA Tecno, amb els serveis habituals dels centres d'empreses com recepció, menjador i ús de zones comunes.En aquesta edició, la gestió de les sessions de la Incubadora TIC anirà a càrrec de l'empresa TopBrands Consulting.