La fórmula reusenca per fer vi a casa

L'empresa familiar Pallejà elabora concentrats de fruites per fer 'winemaking'

Actualitzada 18/01/2022 a les 19:45

Lluís Pallejà Pi era d'ofici calderer. Fill de Falset, per la seva feina viatjava sovint per la comarca. A finals de la dècada dels anys 60, va tenir la idea d'elaborar concentrat de raïm a la mateixa ciutat de Reus, posant en marxa així un negoci que, amb el temps, es va anar fent gran, fins al punt que va ser necessari traslladar la producció a Riudoms, on Concentrats Pallejà encara hi té la seu. Allà, l'empresa va despuntar en la producció de concentrat de raïm, garrofa i figa, i en el mercat del Home-Winemaking o Vinificació casolana, una pràctica molt estesa als països nòrdics. Amb els kits de Concentrats Pallejà, el client en tenia prou de barrejar el concentrat amb aigua, afegir-hi els llevats i esperar que fermentessin.

Aquell negoci que va engegar l'avi Lluís i va continuar el seu fill, ara té al capdavant dos representants de la tercera generació de la família, el Xavi i la Xell Pallejà. Tots dos són enòlegs i tenen els seus propis cellers al Priorat, però no han volgut renunciar a mantenir en actiu l'empresa familiar.

Entre les línies de negoci de Concentrats Pallejà, a més dels kits per fer vi, vermut, sangria i sidra, també se segueixen elaborant els concentrats de garrofa, figa i raïm, amb la novetat que, a més de vendre'ls a granel, també despatxen arrops embotellats en petites quantitats. «Són productes gurmet per tenir-los a la cuina i anar jugant», detalla la Xell. Així, explica, «l'arrop de raïm es pot fer servir com a substitut del vinagre de Mòdena, és com un caramel de raïm que pots posar a l'amanida, en una coca d'escalivada… El de figa també dona molt de joc. Sempre l'havíem venut a granel per a l'elaboració de vermuts perquè aporta molt d'aroma i color, però també es pot fer servir per exemple a les amanides, o en un carpaccio de bou. I, si agrada el salat amb un punt dolç, pot anar molt bé amb les carns blanques, com ara el pollastre». Pel que fa a l'arrop de garrofa, la Xell explica que aquest és un producte que encara desperta algunes reticències en el públic local, no així en altres països, on la garrofa es fa servir per exemple en la torrefacció del cafè o per endolcir postres. Així i tot, el gruix del negoci són la venda a granel i els kits de Winemaking. Pel que fa als kits per fer begudes, el que treballen més a dia d'avui és el de poma, amb molta sortida a Anglaterra, explica la Xell. També tenen tirada els de vermut i sangria, productes tots tres que van treure al mercat durant el recent confinament.

Quant a l'empresa, l'emprenedora admet que al capdavant de Concentrats Pallejà, ella i el seu germà han passat «èpoques de tot, unes molt bones i unes altres no tant», però que tant ella com el Xavi veuen que el negoci té futur i «molt de potencial per créixer». A més, subratlla, «en ser una empresa que ve dels avis, havíem de seguir endavant», i es mostra convençuda que aviat podran començar a pensar en l'expansió.