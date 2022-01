L'Arquebisbat ofereix un espai amb ocupes pel local de l'AV Pelayo de Reus

Tant el mossèn com els veïns no poden arribar a un acord per tirar endavant el projecte a causa dels 'inquilins' il·legals

Actualitzada 18/01/2022 a les 19:55

L'actual mossèn de la parròquia de l'Assumpció ha ofert una propietat de l'Arquebisbat de Tarragona als veïns de la zona del Pelayo per tal que aquests puguin condicionar-lo i convertir-lo eh el local social que fa anys que demanen. Tot i la bona intenció de l'eclesiàstic amb els veïns, hi ha una problemàtica que arrosseguen des de fa aproximadament sis mesos: es tracta d'un espai que ha estat ocupat il·legalment.

Andrés Emir, antic president de l'Associació veïnal Pelayo i actual secretari d'aquesta, ha posat en context la situació de la necessitat d'una sala comunitària, ja que «mai hem tingut un local social a la zona, per això sempre l'hem estat reivindicant». Una lluita que els reusencs del barri donaven per perduda, segons explica Xantal Mestre, tresorera de l'AV Pelayo: «El 2010 es va signar la proposta amb el govern socialista, tot just abans que marxessin. Des de llavors s'ha insistit, i no ha estat fins ara que l'Ajuntament ha començat a donar respostes. Al mateix temps ens ha arribat la proposta que ens va fer el mossèn poc després d'arribar aquest passat estiu».

Segons Mestre, l'Ajuntament seria els hauria ofert ajuts pel local social. Ja que, «només hi ha habitatges i pisos. Pel consistori seria més fàcil llogar uns baixos abans que instal·lar-nos un barracó», ha dit Mestre. L'actual mossèn va oferir l'espai –on ara hi viuen ocupes– de l'Arquebisbat als veïns amb la intenció de poder treballar en conjunt en l'àmbit social: «Hi ha un solar al costat de la parròquia que, segons m'han dit, pertany a l'Ajuntament. Els veïns mai han tingut problemes quan han volgut celebrar actes en aquests terrenys, el consistori els hi ha donat permís. Si es pogués fer el local social a l'espai que els hem ofert als veïns, tots sortiríem guanyant: faríem activitats en un entorn conjunt i ens ajudaríem els uns als altres, amb les facilitats d'estar al costat».

L'espai, on hi viuen els ocupes, fa més de sis mesos que no pot ser utilitzat ni per l'Arquebisbat (actuals propietaris), ni pels veïns, una problemàtica que només augmenta la incertesa tant pels ciutadans del barri Pelayo com per al mossèn. «Sabem que s'ha celebrat algun judici, però les decisions judicials les han recorregut», assegura Mestre.

L'estat del local

Actualment, es desconeix l'estat de l'espai amb ocupes, ja que no s'hi pot accedir, quelcom que va patir força al mossèn: «M'encantaria que els veïns poguessin gaudir de la meva proposta, això no obstant, per desgràcia, aquesta decisió no depèn ni de mi, ni d'ells i, ara mateix, l'Ajuntament tampoc hi pot fer res. Només espero que es faci justícia i, tant de bo, que sigui com més aviat millor perquè aquestes persones han entrat lliurement a una propietat que no és seva, hi ha moviments molt estranys i tampoc accedeixen a dialogar».

Els veïns de la zona Pelayo, que comprenen part del polígon Agro-Reus i la carretera d'accés a l'Institut Pere Mata, fa anys que demanen un local social, un espai que després de tant de temps ha arribat amb la resposta del consistori de facilitar-los ajudes i amb la proposta solidària que s'ha fet des de l'Arquebisbat de Tarragona.

«Ara mateix depenem de la justícia, ja que, fins que no hi hagi una ordre d'actuació, ningú pot fer fora a la gent que està vivint en aquest espai, la qual cosa no ens permet als veïns iniciar el projecte, parlar amb l'Ajuntament de Reus per mirar de condicionar-lo i, al mateix temps, conviure amb la parròquia fent activitats en conjunt, a més d'estar agraïts per la proposta», ha expressat, amb un to esperançador, la tresorera de l'associació veïnal.