El jutjat ha decretat el seu ingrés judical al Pere Mata

Actualitzada 19/01/2022 a les 18:04

Agents dels Mossos d'Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria del Baix Camp-Priorat van detenir ahir, a Reus, un home de 25 anys com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb força.Els fets van ocórrer pels volts de les 4.38 hores quan els mossos van rebre avís per l'activació de l'alarma de robatori en un establiment de restauració situat a l'avinguda Sant Bernat Calbó de Reus.Immediatament, diverses patrulles van desplaçar-se al lloc i van observar que una de les portes corredisses es trobava forçada i el lladre encara es trobava a l'interior.En el moment de detenir-lo van reconèixer-lo ja que es tractava d'un lladre multireincident i conegut pels cossos policials per la seva activitat delictiva en la zona de Reus.Aquesta detenció s'emmarca dins d'un dispositiu de prevenció de robatoris amb força que té com a objectiu intensificar el patrullatge policial així com la identificació de vehicles i persones sospitoses de cometre il·lícits penals.L'home, que havia estat detingut en el darrer mes i mig una desena de cops per robatoris en diversos establiments de la ciutat, ha passat avui a disposició judicial davant del jutjat en funcions de guàrdia de Reus que ha decretat el seu ingrés judical al Pere Mata.