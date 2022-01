El PSC de Reus portarà al plenari una moció per acabar amb els continus talls de llum en diferents punts de la ciutat

Andreu Martín: «En ple segle XXI no podem tenir una ciutat amb continus talls de llum i la xarxa de subministrament elèctric sense soterrar»

Actualitzada 18/01/2022 a les 15:09

El grup municipal del PSC portarà al plenari d'aquest divendres dues mocions, una per acabar amb els continus talls de llum en diferents punts de la ciutat, que fa anys que es produeixen, i l'altra per incrementar les zones verdes a Reus. «Aquestes són dues propostes que busquen millorar la qualitat de vida dels reusencs i reusenques», afirma el portaveu socialista, Andreu Martín, qui etziba que «perquè si no vetllem nosaltres per ells, ningú del govern ho farà, com hem vist en aquesta darrera dècada on només s'anuncien grans projectes, però no es tracten les preocupacions reals dels ciutadans».«Ja fa massa temps que algunes zones de la nostra ciutat estan patint talls de llum que afecten tant veïns com activitats empresarials, amb totes les molèsties i impediments que això comporta», argumenta Martín, qui remarca que «des del PSC hem reiterat en diverses ocasions aquesta problemàtica, i a començaments del 2021 vam presentar una moció en aquesta línia, una proposta que es va aprovar per unanimitat amb una esmena de Govern, tanmateix, un any després, desconeixem que l'equip de Carles Pellicer hagi realitzat res». Els talls de llum afecten els barris Fortuny, Juroca, Montserrat i Pastoreta, entre altres, però aquest no és l'únic problema que tenim amb la xarxa de subministrament elèctric a la ciutat, on bona part dels carrers encara tenen els cables penjant amb el perill que això comporta. De fet, aquest passat dissabte es va produir un incendi al carrer Pubill Oriol a causa d'aquest cablejat, el qual també es troba en aquestes circumstàncies al barri del Carilet o Montserrat, entre altres. A més, «cal insistir en el soterrament de les torres elèctriques del Pinar i cal seguir parlant amb la Generalitat fins a aconseguir-ho», defensa el portaveu socialista, que assegurant que «és necessari i urgent adaptar la xarxa al segle XXI davant els fenòmens climàtics adversos que poden arribar a causa del canvi climàtic, com els darrers temporals, Glòria i Filomena, que poden posar en perill aquelles xarxes de subministrament que no estiguin correctament preparades». Per tot això, des de l'Ajuntament s'ha de parlar amb les empreses subministradores d'electricitat per millorar el servei i incrementar les inversions, dues de les peticions que el PSC demanarà aquest divendres.Pel que fa a la segona moció que el PSC portarà al plenari, tracta sobre els espais verds de la ciutat, unes zones que brillen per la seva absència. «Hem de començar dient que els arbres, per si sols, no són considerats espais verds i, per tant, necessiten estar acompanyats d'una superfície mínima per tal que puguin complir la seva funció biològica i social», exposa Martín, qui afegeix que «el mateix passa amb l'enjardinament de les rotondes». Des del PSC es demana a l'equip de Govern que cada any hi hagi una partida pressupostària destinada als espais verds, per reprendre projectes com la V verda, per millorar els camins i barrancs del voltant de Reus i fer-ne una anella verda per on passejar o fer esport, i crear més zones per millorar el patrimoni natural de la ciutat. «Cal destacar que la presència dels espais verds estan relacionats amb les millores de salut i creixement dels habitants, tal com ho demostren diversos estudis científics. En aquesta línia, també vam presentar el juny del 2020 una proposta per deixar d'estar a la cua de les ciutats amb menys zones verdes, però, tot i aprovar-se per unanimitat, no tenim la percepció que s'hagin fet grans avenços», destaca el portaveu socialista.