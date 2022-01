Duet Spa&Sports és l'única candidata a construir el futur Centre Aquàtic de Reus

S'ha d'avaluar si l'empresa, que ha fet pública una recreació del projecte, compleix els requisits

Actualitzada 17/01/2022 a les 22:12

Duet Spa&Sports és l'única empresa que opta a construir i explotar el futur Centre Aquàtic i de Fitness (CAIF) de Reus. El passat divendres es va tancar el termini per presentar ofertes i la companyia ha fet pública la recreació virtual del futur centre esportiu. Duet Spa&Sports és una empresa amb una àmplia experiència en el sector i compta amb diversos centres a Catalunya, tres a la ciutat de Barcelona, així com d'altres a Esplugues de Llobregat, Sant Boi, Tiana, Badalona i Rubí.

Les pròximes setmanes s'avaluarà la idoneïtat de la candidata i si compleix tots els requisits de solvència econòmica i professional per tirar endavant un projecte que suposarà la signatura d'un contracte per valor de 82 milions d'euros.

L'adjudicatària s'encarregarà de la redacció del projecte bàsic i executiu de les obres i instal·lacions, així com de l'execució de les obres de construcció del complex esportiu. També serà la responsable de la gestió i l'explotació de l'equipament i, per tant, també la conservació i manteniment de les instal·lacions. Durant la vigència de la concessió –que és de 38 anys– l'empresa guanyadora del concurs públic haurà de fer-se càrrec també de l'adequació, la reforma i modernització de les instal·lacions per adaptar-les als requisits funcionals i normatius per a la correcta i efectiva prestació del servei.

Pel que fa al complex aquàtic, l'àmbit de l'actuació abasta un total de quasi 8.000 metres quadrats i una edificació total de vora 5.000 metres. Serà un centre multidisciplinari i obert a totes les franges d'edat i condició física que podrà absorbir la xifra de 4.000 abonats. Tindrà espais de recepció, vestuaris diferenciats segons els seus usuaris (abonats, personal propi de la instal·lació, etc.), vas principal, vas complementari, vas infantil i de lleure, zona termal, infermeria, sala de fitness, sala d'activitats dirigides, sala gran per activitats que aglutinin més usuaris, sala de gimnàstiques dolces per activitats que fan un treball més específic de cos i ment, sala de cycling, magatzem de material, o fins i tot alguns espais comercials, entre d'altres. Tindrà serveis complementaris com ludoteca infantil, consulta de fisioteràpia, nutrició, cura personal, quiosc o bar restaurant, deixant l'elecció dels serveis a oferir, entre les opcions previstes, al criteri del licitador. El projecte, recollit al Pla d'Acció Municipal Reus donarà resposta a la demanda de la ciutadania recollida a l'enquesta d'hàbits esportius.