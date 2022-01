Aigües de Reus informarà als ciutadans de les obres en curs a través d'un codi QR

Actualment, l'empresa duu a terme la reparació de la xarxa d'abastament de les avingudes de Pere el Cerimoniós i de Jaume I

Actualitzada 18/01/2022 a les 11:04

Els reusencs podran consultar per primera vegada les obres que Aigües de Reus té actives a través d'un codi QR. Aquest es pot trobar als fulls informatius que l'empresa ha repartit a les bústies dels veïns afectats o bé en cartells que hi ha enganxats en les tanques perimetrals de les obres.A través del codi, els ciutadans accedeixen a la web d'Aigües de Reus on poden consular un resum del projecte i informació detallada sobre les obres en curs.Aquest mes de gener Aigües de Reus ha iniciat la reparació de la xarxa d'abastament de les avingudes de Pere el Cerimoniós i de Jaume I, que tindrà una durada d'un mes i una setmana, aproximadament. Aquests treballs han incorporat per primer cop codis QR com a mitjà d'informació per a la ciutadania.Aigües de Reus és una de les primeres empreses subministradores d'aigua que posa en marxa aquest sistema d'informació a la ciutadania a Catalunya. Paral·lelament, també posa a disposició dels veïns un telèfon durant l'horari laboral (977 34 58 43) per a qualsevol consulta durant les obres, alhora que el contractista té en servei un altre telèfon de guàrdia les 24 hores (699 918 258).