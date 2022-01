Un reusenc inicia una campanya per generar feina a joves migrants

A través d'un 'crowdfunding', es vol aconseguir una 'foodtruck' per la inserció laboral de tres nois

Rafael Arencón, nascut a Reus el 1969, ha creat una campanya per tal d'aconseguir feina per a tres nois del nord del Marroc en un projecte gastronòmic. A través d'un crowdfunding, una font de finançament en la qual el capital obtingut és a partir de donacions individuals, vol obtenir una foodtruck perquè els joves migrants tinguin l'oportunitat de poder treballar després d'haver assolit un allotjament a la capital del Baix Camp.

Arencón és professor de secundària a l'IES Josep Tapiró, president de l'ONG Grans Projectes Solidaris i coordinador del Circ Social de Reus, un espai on participen molts joves que han migrat sols, realitzant tallers i activitats interculturals amb les arts del circ com eina educativa.

Per tal de promoure la inclusió social i lluitar contra les desigualtats, especialment amb persones joves que procedeixen d'altres països, Arencón va iniciar una campanya perquè «la inserció laboral sigui una realitat per al Wassim, l'Ossama i l'Abdo, i així es pugui regularitzar la seva situació».

Els tres joves, que compliran 20 anys enguany, han tingut experiències anteriors en el món ambulant, un fet que «facilita la seva incorporació en aquest projecte», segons el professor de secundària. «Han estat a mercats a peu de carrer i saben oferir els productes i tractar amb la gent. La foodtruck, a més, els permetrà poder moure's per diferents espais, des de festes majors, concerts fins als mercats en dies laborals», ha comentat Arencón.

L'ateneu cooperatiu Coop-Camp, ubicat al carrer de Terol a Reus, està ajudant a dissenyar el projecte: «La cooperativa serà qui gestioni i alhora fixi el sou dels dos socis principals que portaran la foodtruck», ha explicat el creador de la campanya, qui també ha incidit en la importància de l'ajuda i col·laboració per fer front a la problemàtica social i administrativa existent.

Per tal de poder finançar el projecte laboral i gastronòmic, calen més diners que els 600 euros inicials amb els quals compten. Per això, s'ha creat una campanya de crowdfunding per intentar aconseguir el pressupost per comprar la furgoneta i condicionar-la. Les aportacions poden ser anònimes, si es desitja, i es poden fer a través de la plataforma GoFundMe o en el següent enllaç: https://www.gofundme.com/f/foodtruck-que-d-trabajo-a-jvenes-migrados-solos?utm_campaign=p_lico+share-sheet&utm_medium=copy_link&utm_source=customer.