Roben aparells de diagnosi i material informàtic de l'Hospital Sant Joan de Reus

Els Mossos d'Esquadra investiguen el robatori d'aparells del gabinet de proves complementàries de l'Hospital Sant Joan de Reus. Els fets s'haurien comès aquest diumenge i els lladres es van endur maquinària per fer endoscòpies o colonoscòpies, així com material informàtic. El centre està encara avaluant el valor de tots els objectes sostrets i aleshores es presentarà una denúncia als Mossos.Segons han explicat fonts de l'hospital es treballa per reposar els aparells el més aviat possible. La sostracció ha fet que s'hagin hagut de suspendre algunes proves de diagnosi que hi havia previstes i s'estan reprogramant. Segons ha pogut saber l'ACN, les càmeres de videovigilància haurien enregistrat els fets.