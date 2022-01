Reus ha executat la meitat de les accions previstes en el Pla d'Acció Municipal

En concret, la vicealcaldessa ha detallat que s'ha executat el 60% en l'eix Progrés Social; el 45% pel que fa a l'eix d'Espai Urbà i de Desenvolupament Econòmic, així com un 50% en l'àmbit de Gestió, Organització i Planificació. A més, Llauradó ha destacat que el 87% de les accions incloses en el PAM estan iniciades o finalitzades. A tall d'exemple, ha desgranat que ja ha començat 410 actuacions, que representen el 73%, el 13% de les accions encara no estan iniciades – unes 73- i se n'han culminat 76, que suposen el 14%.La vicealcaldessa ha esmentat alguns exemples d'accions acabades com són l'elaboració i execució del Pla Estratègic de Participació Ciutadana; la creació del Consell Municipal d'Habitatge; també de la Comissió de Mobilitat Municipal o l'anàlisi de la viabilitat de la creació d'una empresa elèctrica pública i elaboració d'un pla director del Mercat Central, entre d'altres.Així mateix, Llauradó ha assenyalat altres projectes que es troben en diferents graus d'execució, com ara promoure l'estació Bellissens – Reus Sud - Adif va licitar la redacció del projecte la setmana passada- o engegar la tramitació per l'obertura del Centre Social El Roser. L'equipament ja funciona i el servei s'estan incorporant de forma gradual. Es preveu inaugurar-lo en les setmanes vinents.L'elaboració del nou pla local d'habitatge 2021-2026 o impulsar la construcció de la nova Facultat de Medicina de la URV al Campus Bellissens són altres actuacions que també ha destacat. En aquest darrer cas, l'Ajuntament va adjudicar el contracte per a la redacció dels estudis previs el desembre passat i els treballs tenen un termini d'execució de tres mesos.A banda, el govern local ha actualitzat el web de seguiment del PAM. Fins ara, la informació estava classificada en tres categories: Accions iniciades, Accions no iniciades, i Accions ja acabades. El nou web incorpora el percentatge d'execució concret per a cada una de les accions, i això en permet saber el percentatge global d'execució del pla.