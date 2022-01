La Guàrdia Urbana de Reus imposa 115 denúncies a ciclistes i usuaris de patinets en una setmana

Es tracta de la primera campanya preventiva per reduir els accidents a les voreres i als espais de vianants

Accidents

La Guàrdia Urbana de Reus ha aixecat un total de 115 actes de denúncia durant la setmana passada en la campanya preventiva de control de ciclistes i usuaris de vehicle de mobilitat personal. Es tracta de la primera campanya preventiva en matèria de seguretat viària de les que s'han planificat pel 2022 i, en aquest cas, ha estat d'abast territorial català coordinada pel Servei Català de Trànsit.La infracció més detectada ha estat la de circular per voreres en patinets (87 denúncies); seguida de circular amb un VMP de nit o amb poca visibilitat, sense llum ni roba reflectant (12); circular amb VPM amb un número de persones superior (8); i utilitzar dispositius de telefonia mòbil durant la conducció d'un VMP (2). Pel que fa als ciclistes, s'han aixecat actes per circular per voreres (4) i per circular de nit, sense dispositius d'enllumenat i senyalització òptica (2).La campanya duta a terme del 10 al 16 de gener té com a objectiu conscienciar les persones usuàries de l'ús responsable d'aquests vehicles i les conseqüències d'incomplir la normativa que els afecta. La principal finalitat és reduir els accidents a les voreres i als espais de vianants.Segons dades de la Guàrdia Urbana, entre 2020 i 2021 hi ha hagut un fort increment de la sinistralitat a Reus amb bicicletes i vehicles de mobilitat personal implicats. S'ha passat de 19 el 2020 a 89 el 2021.Durant el 2021 hi va haver 55 accidents amb ferits amb patinets, 47 més que l'any 2020; i 15 en bicicleta, 12 més respecte l'any anterior. Pel que fa als incidents sense ferits, hi va haver 10 amb patinets implicats (9 més respecte el 2020) i 9 amb bicicleta (2 més).